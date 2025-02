Buscant la novena corona

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Mundial de MotoGP 2025 aixeca el teló aquest cap de setmana amb el Gran Premi de Tailàndia, al circuit Chang de Buriram, al qual Marc Márquez arriba com a clar favorit a conquerir la seua novena corona, una cosa que no ocorria els últims cinc anys. La competència serà ferotge. No en va el campionat comptarà amb fins a cinc campions del món de MotoGP. A banda del lleidatà seran a la graella de sortida l’italià Francesco Pecco Bagnaia, doble campió (2022 i 2023), el francès Fabio Quartararo (2021) i els espanyols Joan Mir (2020) i Jorge Martín (2024). No obstant, aquest últim no podrà iniciar la defensa del títol a causa d’una lesió a la mà que va patir dilluns passat mentre rodava amb una moto de supermotard al kàrting de Menàrguens.

Marc Márquez va començar la pretemporada a Malàisia amb un cinquè lloc final en el traçat de Sepang, on va dominar el seu germà Àlex, però l’evolució de Marc amb la Ducati va quedar de manifest en la següent cita, a Tailàndia, on va continuar la posada a punt i adaptació a la nova moto i els fruits van tardar molt poc a arribar. En la primera tanda de la segona jornada i mentre feia un simulacre de cursa a 23 voltes, cosa que va sorprendre fins i tot els integrants del seu equip, el vuit vegades campió del món va ser capaç de rodar (1:28.855) a escasses mil·lèsimes de segon del rècord absolut (1:28.700) de la pista a meitat del simulacre, una cosa que deixa clar el potencial del pilot de Cervera.

El seu germà Àlex, per la seua part, també arriba a aquesta arrancada de temporada en plenes condicions. El líder del Team Gresini ja va ser el més ràpid en el primer test de pretemporada a Sepang i va ser segon a Buriram, deixant clar que aquest any té potencial per lluitar pel podi.