Un gol d’Endrick i les parades de Lunin posen en avantatge el Madrid

El Reial Madrid va vèncer ahir a la nit per 0-1 davant de la Reial Societat en l’anada de semifinals de la Copa del Rei, gràcies a un gol del brasiler Endrick a la primera part, en un duel en el qual els blancs van tirar de punteria, contra un conjunt basc que va tenir més oportunitats i viatja al Santiago Bernabéu amb opcions.

Després del festival de gols i futbol en l’altra semifinal entre Barça i Atlètic (4-4), el partit al Reale Arena no va ser tan brillant. Endrick, que ja acumula quatre gols a la Copa, va avançar els seus a la primera meitat en una contra definint de meravella davant d’Alex Remiro.

El defensa del Reial Madrid Raúl Asencio va ser xiulat cada vegada que tocava la pilota i després de rebre una cartolina groga per fer caure Barrenetxea quan l’extrem de la Reial s’internava cap a l’àrea, el fons d’animació d’Anoeta va proferir un càntic que recollia la frase “Asencio, mor-te”. Després d’escoltar-ho, el col·legiat Sánchez Martínez va aturar la contesa per, complint amb el protocol d’actuacions contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància en el futbol, fer sonar per la megafonia de l’estadi un avís perquè se cessés en els esmentats insults. Val a recordar que Asencio està imputat per un presumpte delicte de difusió d’un vídeo sexual que va escatxigar alguns jugadors del planter del club fa tot just any i mig.

El Barça encaixa el 40% dels seus gols a l’inici o al final dels partits

Dels 45 gols que ha encaixat aquest temporada el Barça de Hansi Flick, divuit (el 40%) han estat en els primers deu minuts o en els últims deu –més l’afegit– dels seus encontres. Aquesta tendència a desconnectar-se al principi o al final del seu duels s’ha manifestat en catorze dels 45 partits que porta disputats aquest curs l’equip blaugrana, l’últim dels quals l’anada de semifinals de la Copa del Rei davant de l’Atlètic de Madrid (4-4).

D’altra banda, el central danès Andreas Christensen va rebre ahir l’alta mèdica.