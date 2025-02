Veto femení a la Minicopa

Bruna Odina, de 14 anys, no podrà complir, amb els seus companys de l’infantil mixt del Pons Lleida Llista, el somni de disputar la Minicopa d’hoquei patins que se celebrarà la setmana que ve a Calafell paral·lelament a la Copa del Rei. La raó és que el reglament d’aquesta competició no permet la participació de noies malgrat que no existeix la categoria masculina ni a nivell autonòmic ni estatal.

Les competicions de base fins a la categoria juvenil es divideixen en dos modalitats, una d’estrictament femenina i una altra de mixta, de nois i noies, per fomentar la participació femenina en aquells clubs que no poden formar equips només de nenes, per la qual cosa no existeix la categoria masculina com a tal. Però aquesta regla, que és vigent als Campionats d’Espanya, que els disputen equips femenins i mixtos, no se segueix per a la Minicopa, que estipula que només la podran disputar equips de nois, malgrat que alguns competeixen a la Lliga amb noies a les plantilles, com és el cas del Llista.

“El lògic és que es pogués competir amb el mateix equip perquè no existeix la categoria masculina”, afirma Enric Duch, president del Llista, que va lamentar la decisió. “La normativa del torneig està clara, encara que la desconeixíem, però veiem que això cal canviar-ho perquè no té cap sentit que la Bruna pugui competir en un Campionat d’Espanya amb l’equip mixt però no pugui fer-ho a la Minicopa sent la mateixa categoria, no té cap sentit”, va insistir.

El Llista emprendrà una sèrie d’accions perquè no es repeteixi en el futur aquesta situació, que aquest any afectarà també una jugadora de l’Igualada i dos del Noia, clubs que ja ho van patir l’any passat. “No podem lamentar-nos i no fer res. Acatem la decisió perquè així ho marca el reglament, però veiem que no té cap sentit i cal lluitar perquè no hi hagi aquest greuge”, va apuntar Duch.

En aquest sentit, el club enviarà una carta a la Federació Espanyola “exposant els nostres motius perquè això es pugui canviar, perquè és el més lògic”. “Si tu competeixes a nivell mixt no pots deixar una nena sense jugar per això, perquè l’estem privant de jugar la Minicopa pel fet de ser nena, quan a la Lliga i al Campionat d’Espanya pot jugar amb l’equip mixt, perquè no n’hi ha de masculins. És una incongruència”, va assenyalar Duch

A més, aprofitant que el Llista forma part de la junta directiva de l’Associació de Clubs de l’OK Lliga, “proposarem que en la pròxima assemblea amb la FEP un dels punts de l’ordre del dia sigui modificar aquesta normativa”, va concloure.

El duel Pons Lleida-Alcoi obrirà la Copa a les 18.15

Ja es coneixen els horaris de la Copa del Rei que es disputarà a Calafell del 6 al 9 de març. El partit entre el Pons Lleida, que acudeix a la cita tres anys després de la seua última participació, i l’Alcoi serà l’encarregat d’obrir el dia 6 els quarts de final a les 18.15 hores. Aquesta primera jornada es completarà a les 20.45 amb el Barça-Noia i els guanyadors de les dos eliminatòries es mesuraran el dissabte en la primera semifinal, fixada per a les 15.45. La gran final es disputarà el diumenge a les 12.15 hores.