Pas enrere: l’Hiopos Lleida perd a la Corunya, amb average inclòs, i dona vida als corunyesos

L’Hiopos Lleida, que ja porta quatre mesos sense guanyar lluny del Barris Nord, va tornar a sucumbir ahir (97-84) davant de la seua bèstia negra, el Corunya, que l’ha guanyat 18 de les 24 vegades que s’han vist les cares entre LEB i ACB, i fa un pas enrere en les seues aspiracions de permanència.

Les baixes de Bozic, per lesió, i Paulí, per la seua imminent paternitat, van ser un llast massa pesant per a un equip que sempre va anar a remolc i que per tercera vegada aquesta temporada encadena quatre derrotes. L’única nota positiva va ser el debut esperançador de James Batemon, autor de 18 punts.

Sense Bozic ni Paulí, els dos jugadors més valorats de l’equip fins a la data, Gerard Encuentra va haver d’improvisar i va presentar un quintet una mica sorprenent, amb el nouvingut Batemon i dos gens habituals com Caicedo i Madsen, una aposta que no li va sortir del tot bé d’inici. Els gallecs van sortir més posats i liderats per Thompkins van agafar els primers avantatges.

El nord-americà, que ja va destrossar els lleidatans al Barris Nord amb 32 punts, vivia el seu particular déjà-vu convertint cistelles des de totes les posicions. Onze punts seus, amb dos triples, van ajudar que el Corunya completés un parcial de 10-0 des del primer i únic avantatge de l’Hiopos en tot el partit (5-7) i que doblés en el marcador el seu rival (20-10, m.7), obligant Encuentra a parar el matx.

De tornada, la situació va empitjorar i Jakovics, amb un triple sobre la botzina, va fer més gran la ferida, que va arribar a ser de 18 punts després d’un altre parcial gallec, ara de 9-2, per situar un alarmant 31-13. L’Hiopos va reaccionar de la mà de Hasbrouck i va aconseguir reduir la renda a 13 al final d’un primer quart per oblidar. El segon ja va ser una altra història, almenys d’inici. Els lleidatans van sortir molt més intensos, van apujar línies defensives i el Corunya es va encallar en atac.

Cinc punts seguits de Hasbrouk i dos de Bropleh van completar un parcial de sortida de 2-7 i Epifanio va haver de parar per primera vegada el partit. Però de res li va servir, ja que un altre 3-8 de parcial va obligar el tècnic local a demanar el seu segon temps mort en tot just tres minuts perquè l’Hiopos Lleida havia tornat (36-33).

El Corunya va agafar oxigen amb un 5-0 (41-33) i Encuentra va parar ràpidament el duel, però aquest cop tampoc li va donar resultat, ja que els gallecs van recuperar l’efectivitat ofensiva i amb això els 13 punts d’avantatge (48-35), que van quedar reduïts a 10 al descans gràcies a un triple final de Hasbrouck.

L’Hiopos es mantenia en la batalla a base de petites ratxes, però sense completar la reacció. Va ocórrer el mateix en el tercer període, en què va situar-se a sis punts en diverses ocasions però no va anar més enllà per la falta d’encert i certa precipitació, que li va fer perdre alguna pilota no forçada. El Corunya, que tampoc anava gaire fi, es va recuperar amb Heurtel.

El francès, que venia de fer 18 assistències a Badalona, va prendre els comandaments i va rellançar de nou els gallecs. Encuentra va haver de parar el partit amb 11 punts a baix (63-52) i ho va haver de tornar a fer dos minuts després quan el seu equip ja vorejava el màxim desavantatge del matx, 16 punts (73-57), a l’encaixar un parcial de 10-3. Un triple final de Taylor va tancar el tercer quart amb 17 a baix (78-61) que convertia la remuntada gairebé en una quimera. La situació encara es va posar més costa amunt per als lleidatans en l’inici de l’últim assalt.

El Corunya va assolir els 21 punts de renda i Encuentra va fer quatre canvis de cop, però ni així van millorar les coses, ja que la renda local es va disparar fins als 22 (86-64). Amb el partit vist per a sentència, els gallecs es van relaxar i l’Hiopos, que si alguna cosa té és que mai es rendeix, ho va tornar a intentar i liderat per Batemon va arribar a situar-se a 12 punts (92-80), obligant Epifanio a demanar dos temps morts gairebé seguits. Fins i tot va tenir la possibilitat de baixar als nou, però Caicedo va fallar un triple i així es va acabar el partit.