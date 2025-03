El Força Lleida llança promocions per als últims partits de lliga regular del Robles de LF2

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida, actualment setè classificat a la Lliga Femenina 2, ha anunciat dues promocions especials per atreure aficionats als seus darrers partits de la temporada regular a l'Espai Fruita Barris Nord. L'equip femení, que es troba en plena lluita per classificar-se al play-off d'ascens, busca el suport de l'afició lleidatana en aquest tram decisiu de la competició.

El Força Lleida ha creat un pack de quatre entrades a un preu reduït de 20 euros (5 euros per entrada), la meitat del cost habitual. Aquest paquet inclou els enfrontaments contra el Miralvalle (3r classificat) el 8 de març, el Terralfàs (13è) el 22 de març, el Tenerife (8è) el 6 d'abril i el Móstoles (6è) el 12 d'abril. Aquests quatre partits són vitals per a les aspiracions de l'equip d'accedir a les posicions que donen dret a disputar la fase d'ascens.

El pack de 4 entrades es pot comprar aquí

Promoció especial pel Dia de la Dona

A més del pack de temporada, el club ha preparat una promoció especial per al partit del 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. Totes les persones que assisteixin amb samarreta de color bordeus o lila podran adquirir la seva entrada a un preu especial de 5 euros. També s'ha previst l'accés gratuït per a jugadors i jugadores menors d'edat federades en clubs lleidatans, sempre que hi assisteixin amb la roba oficial del seu equip.