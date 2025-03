Iñigo Idiákez, nou entrenador del Lleida CF

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Lleida CF oficialitzarà en breu el fitxatge d'Íñigo Idiakez com a nou entrenador del primer equip, segons ha avançat el periodista Oriol Jové i ha pogut confirmar SEGRE. L'exjugador de la Reial Societat, amb més de 200 partits a Primera Divisió, ha estat l'escollit per la directiva per agafar les regnes de l'equip després de la sortida de Marc Garcia .

Idiakez ha signat un contracte que el vincula a l'entitat fins al final de la present temporada. El tècnic basc, germà de l'actual entrenador Imanol Idiakez, arriba amb l'objectiu d'estabilitzar la situació esportiva de l'equip, resetejar l'estat anímic de l'equip i assolir els objectius marcats per aquesta campanya.

La trajectòria d'Idiakez a les banquetes inclou experiències a diversos clubs com el Luton Town anglès, la Cultural Leonesa, el Cancún mexicà, les categories inferiors de l'Aston Villa (sub-21) i el Real Unión. Aquesta diversitat d'experiències internacionals ha estat un factor determinant per a la seva contractació.

A més, va ser entrenador assistent del Derby County anglès, l’Apollon Limassol grec i entrenador del planter del Leicester City.

Experiència internacional a les banquetes

El nou tècnic del Lleida destaca per la seva formació futbolística adquirida en diferents països i categories. Després de penjar les botes com a futbolista professional, Idiakez ha construït una carrera d'entrenador que l'ha portat per Anglaterra, Espanya i Mèxic, acumulant coneixements tàctics diversos que ara intentarà aplicar al conjunt lleidatà.

La directiva del Lleida CF confia que l'experiència d'Idiakez tant a nivell de jugador com d'entrenador ajudarà l'equip a retrobar el bon camí en aquesta temporada. El nou tècnic s'incorporarà immediatament als entrenaments per començar a treballar amb la plantilla.