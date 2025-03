El Lleida fa fora Marc Garcia

Publicat per miquel pascual prat

Lleida Creat: Actualitzat:

El Lleida CF va decidir posar ahir fi a l’etapa de Marc Garcia al capdavant de la banqueta del Camp d’Esports, després que l’equip sumés al Camp d’Esports un nou empat insuficient, el catorzè en 25 partits de Lliga, aquesta vegada davant de l’Elx Il·licità (0-0). Amb l’equip setè i a tres punts del play-off d’ascens, la direcció esportiva va optar per portar un nou inquilí a la banqueta, que el club preveu anunciar en les pròximes hores, per trencar amb l’actual dinàmica, que s’allarga a només dos victòries en els últims 14 partits i sense conèixer encara el triomf al Camp d’Esports aquesta segona volta. Amb Garcia també se’n va el seu segon, Guillem Beltrán.

La victòria de l’anterior jornada a Alzira (1-4), la terra natal de Marc Garcia, semblava donar crèdit al tècnic, però la nova punxada davant de l’Elx Il·licità en un altre partit decebedor a casa, va posar fi a la seua etapa a Lleida, marcada per una concatenació d’empats a partir de la jornada 12 que han fet caure l’equip de la lluita per la primera plaça, que ara és a vuit punts –ocupada pel Sant Andreu–, i el mantenen fora de la promoció des de fa set jornades.

Amb Marc Garcia el Lleida ha encaixat només 3 derrotes en tota la Lliga –a més de les eliminacions a la Copa del Rei i la Copa Catalunya–, i només una ha arribat en els últims 18 partits de lliga, davant l’Espanyol B a la jornada 16 (1-0). De fet, l’alzirenc es converteix en l’entrenador destituït amb el menor nombre de derrotes en la història de l’entitat, però contrasta que és el que ha empatat un percentatge de partits més gran a la Lliga, un 56% al cap de 25 jornades.

A més, 11 de les taules han arribat en els darrers 14 partits, en els quals només ha aconseguit dos victòries, a casa davant de l’Andratx al desembre (3-0) i a Alzira (1-4). Al Camp d’Esports, el Lleida acumula quatre empats consecutius i només ha aconseguit guanyar quatre dels 13 partits jugats fins a la data i tots davant de rivals actualment en zona de descens (Cornellà, Mallorca B, Penya Esportiva i Andratx).

❘ lleida ❘ També el Mollerussa, equip de la Tercera RFEF, va destituir ahir el seu entrenador, Mohammed El Yaagoubi, després que l’equip hagi firmat vuit derrotes en els últims deu partits, amb un balanç total de 7 victòries, 5 empats i 12 derrotes en 24 partits. Els resultats han estat determinants en la decisió de la junta, que va citar ahir el tècnic per comunicar-li la destitució. Mentre el club li busca substitut, se’n fa càrrec el seu segon, Edgar Tornero que, juntament amb la resta del cos tècnic, es queden a l’staff. “Me’n vaig amb la consciència molt tranquil·la”, va explicar Moha després de conèixer la seua destitució, admetent que “quan et destitueixen sempre et sorprèn. T’imagines que el motiu són els resultats, que no són els que esperaven el club amb els seus actuals dirigents”, va afegir.

Moha va arribar a l’estiu després que Josep Gené es convertís en president del club, càrrec del que va dimitir al cap de pocs mesos. Admet que “hi ha hagut moments molt difícils i jo he ajudat en la mesura possible”.

Destaca especialment el temps que va passar entre la dimissió de Gené i l’arribada d’Andreu Subies al capdavant del club. “Vam estar un mes i mig sense saber res de ningú del club i això és molt dur. No sabíem a qui acudir si teníem un problema”, va valorar.

Moha va afegir que se’n va “content” amb el seu treball ja que “estem fora de la zona de descens, amb 6 punts de marge, quan queden encara deu partits per jugar. Han estat vuit mesos amb més dificultats que alegries”, va confessar, mentre que desitja “als meus companys de l’staff, de la plantilla i del club que aconsegueixin l’objectiu de la permanència”.

Fèlix Larrosa: “L’ajuntament té la mà estesa al club”

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va declarar ahir en una entrevista a UA1 que “l’ajuntament té la mà estesa al club” per resoldre el conflicte per l’ús del Camp d’Esports i va apel·lar a la “serenitat i a ser pragmàtics” perquè “passi el que passi, a l’actual conveni li queden dos anys de vida”.

Larrosa va afegir que “al club tenen problemes amb Hisenda i la Seguretat Social i quan tu tens problemes d’aquest tipus, suposen una llosa molt difícil de superar”. “No és culpa seua, però s’han trobat una situació que ja coneixien”, va sentenciar, a més de recordar que “a nivell legal, l’oferta de quatre anys és l’única possible”.