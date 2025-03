La lleidatana Bruna Odina podrà complir el seu somni de jugar la Minicopa que es disputarà aquesta setmana en el marc de la Copa del Rei de Calafell després que el comitè d’hoquei patins de la Federació Espanyola de Patinatge hagi fet marxa enrere en la seua decisió de prohibir la participació femenina en els equips mixtos.

Aquesta situació la va destapar el Pons Lleida la setmana passada al mostrar a les xarxes socials el seu descontentament perquè la seua jugadora Bruna Odina no podia disputar la Minicopa, torneig reservat als equips infantils dels clubs classificats per a la Copa del Rei perquè el reglament d’aquesta competició no permetia la participació de noies malgrat que no existeix la categoria masculina ni a nivell autonòmic ni estatal.

Les categories de base fins a la juvenil es divideixen en dos modalitats, una exclusiva femenina i una altra de mixta, que barreja nois i noies, una norma que s’aplica des de fa uns anys amb l’objectiu de permetre la participació de nenes en aquells clubs que, per falta d’efectius, no poden formar equips només femenins, per la qual cosa no existeix la categoria masculina com a tal. Però aquesta regla, que és vigent en els Campionats d’Espanya, que els disputen només equips femenins o mixtos, mai masculins, no s’aplicava fins ara a la Minicopa, que estipulava que només la podien jugar equips de nois, malgrat que alguns d’ells, com és el cas del Llista, competeixen habitualment a la Lliga amb noies a les plantilles.

El canvi de criteri adaptat per la Federació Espanyola, que també afectarà jugadores de l’Igualada i el Noia, que tampoc no podien jugar la Minicopa, com ja els va passar la temporada passada, va ser molt aplaudit des del Pons Lleida. El seu president, Enric Duch, va reconèixer ahir a SEGRE que “avui és un dia en el qual tots hem de ser molt feliços perquè la Bruna podrà jugar, juntament amb els seus companys d’equip, la Minicopa”. El màxim mandatari del Llista Blava també va voler agrair a l’estament federatiu per la seua sensibilitat. “Vull agrair a la Federació Espanyola de Patinatge i, sobretot, al seu president, Carmelo Paniagua, per haver-nos escoltat i deixar que la Bruna pugui jugar. També m’agradaria agrair als milers de persones que ens han donat suport i que han fet possible aquesta entesa. Avui la societat ha guanyat, una societat més justa per a tothom”, va afirmar Enric Duch.

Esquerra havia portat el cas al Parlament i al Senat

La portaveu d’Esquerres per la Independència (ERC-Euskal Herria-Bildu) a la Cambra Alta i senadora per Lleida, Sara Bailac, i la diputada i portaveu a la comissió d’Esports del grup republicà al Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, van presentar bateries de preguntes, a respondre per escrit per part dels executius català i espanyol, amb la finalitat d’evitar un cas que van qualificar de “discriminació a raó de gènere en l’àmbit esportiu”.

Marta Vilalta va reconèixer que la mesura suposava “una discriminació evident i una contradicció respecte a la normativa habitual”. Per això, les republicanes van demanar ahir al Govern de la Generalitat i al Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports de l’executiu espanyol que interpel·lessin davant de la Federació Espanyola, coordinadament amb la Federació Catalana de Patinatge, perquè canviés aquesta normativa i “garanteixi la igualtat d’oportunitats per a nenes en l’hoquei patins’.