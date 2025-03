Ajornat el partit del Barça al morir el seu metge

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

agències

❘ barcelona ❘ El partit entre el Barcelona i l’Osasuna, que s’havia de disputar ahir a la nit a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, va ser suspès per la mort del metge de l’equip blaugrana Carles Miñarro. El duel, corresponent a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, va quedar ajornat fins a nova data, segons va comunicar el Barcelona.

Fonts del club blaugrana van informar a Efe que Miñarro, de 40 anys, va morir sobtadament a la tarda a l’hotel de concentració del primer equip. Els mateixos futbolistes van demanar al club la suspensió del partit i al tractar-se d’un motiu de força major, la normativa de LaLiga permet ajornar el partit.

Tant LaLiga com l’Osasuna van donar llum verda a l’ajornament i serà ara la patronal del futbol espanyol qui decideixi una nova data per a la disputa del matx. A les 20.42 hores, 18 minuts abans de l’inici del partit, el club blaugrana va anunciar per la megafonia del recinte ubicat a Montjuïc la suspensió. Una estona abans, membres del cos tècnic de l’Osasuna els ho van comunicar als porters de l’equip, els únics futbolistes que estaven exercitant-se.

“La Junta Directiva i el conjunt de treballadors i treballadores del FC Barcelona volem transmetre el nostre més sincer condol a familiars i amics, acompanyant-los en el sentiment en aquests moments tan difícils”, va resar el comunicat del Barcelona. El centrecampista del Barcelona Pedri González va publicar un missatge de condolences a través de xarxes socials: “Encara no m’ho crec. Una forta abraçada per a la família i amics del Carles.” LaLiga i clubs com el Reial Madrid i el mateix Osasuna van emetre comunicats oficials donant el condol.

Miñarro es va incorporar al primer equip del FC Barcelona aquesta temporada procedent de l’equip de futbol sala. Va entrar a treballar al club el 2017 després de sis anys com a metge adjunt de la Unitat Assistencial i Preventiva de l’Esport del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, càrrec que va compaginar amb el de cap dels serveis mèdics del Centre d’Esports Sabadell (2014-16).

València i Alabès alimenten les seues esperances de salvació

El València va vèncer (2-1) el Reial Valladolid ahir en la jornada 27 de LaLiga EA Sports per sortir del descens un dia intens per la part baixa en què el Deportivo Alabès també va vèncer (1-0) el Vila-real i el Leganés va caure (2-1) contra el RC Celta.

Dissabte va estar carregat de tensió per evitar el descens, amb sort dispar i molt per decidir. En el cas del València, els gols de Diego López i Umar Sadiq van treure l’equip de la zona de descens en un partit que el cuer va aconseguir empatar just abans del descans, però els valencianistes no van perdonar per sortir de la zona roja sis mesos després.

Dos dates possibles per jugar el partit

Hi ha dos dates per disputar el Barça-Osasuna que són possibles. La primera seria el cap de setmana del 26 i 27 d’abril, sempre que el Barça no s’arribi a classificar per a la final de la Copa del Rei, prevista per al 26. Està en les semifinals coperes davant l’Atlètic, amb 4-4 en l’anada. La tornada es jugarà el 2 d’abril. La segona data seria la setmana del 19 al 25 de maig. No hi ha partit intersetmanal, i podria jugar-se el 21, que és dimecres. La jornada 38 es concentrarà el diumenge 25. No hi ha gaires alternatives perquè el Barça està immers en totes les competicions possibles.