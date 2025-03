Amb la mel als llavis

Publicat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va estar molt a prop d’aconseguir la classificació per a la Final Four de la Champions, però no va poder superar el Fraga per més d’un gol i va caure eliminat per l’average general (5-4). El conjunt del Pla, que havia perdut el duel de la primera volta per 2-1, va tenir l’accés a les mans, però les oscenques es van mostrar més efectives i van aconseguir dos gols decisius en els últims 5 minuts, citant-se amb el Gijón en semifinals.

Les lleidatanes van firmar el millor partit de la temporada, sortint concentrades i aconseguint les primeres ocasions a través de Dai Silva i Gime Gómez. El Vila-sana va ser l’únic a la pista en uns moments en què el Fraga només les veia venir. Al minut 8, Soto va enderrocar Gómez quan es marxava sola cap a Anna Ferrer. La falta directa la va llançar Horche, i la portera visitant la va treure, però Gómez no va perdonar poc després, aprofitant una assistència de Felamini des del fons (1-0). La jugadora argentina va estar molt activa durant els primers minuts i gairebé va marcar el segon, però el seu llançament va sortir per sobre del travesser. Al minut 11 va ser objecte d’un penal quan el joc estava aturat. Victòria Porta no va perdonar i va fer pujar el 2-0 al marcador. En una demostració de superioritat absoluta, el Vila-sana va marcar el tercer quan Agudo li va robar una bola a Rebeca González i va superar Ferrer (3-0). La brinca de Jordi Capdevila a les seues jugadores va fer que el Fraga despertés i va començar a crear perill, tot i que sense arribar a posar a prova Anna Salvat. De fet, Soto va establir el 3-1 agafant per sorpresa tot l’equip lleidatà. Antón va provar Ferrer en dos ocasions i Luchi Agudo també es va quedar sola davant la portera visitant abans del final de la primera meitat, en la qual el Vila-sana va ser gairebé perfecte. El segon acte no hauria pogut començar millor, amb el 4-1 de Silva, que va aprofitar una bola solta després de l’atac de Gime Gómez. Les del Pla eren més a prop de la Final Four i Victòria Porta hauria pogut sentenciar en una falta directa. Tanmateix, Ferrer va ser més ràpida. Julieta Fernández també hauria pogut retallar diferències en una falta directa, després de la desena del Vila-sana, però Salvat la va rebutjar. Quan el conjunt lleidatà estava més còmode va arribar el 4-2 de Sanjurjo, que va aprofitar una contra. Quedaven 10 minuts. Victòria Porta va plasmar una altra vegada la superioritat de les locals amb un golàs en jugada personal, el 5-2. Però el Fraga no va abaixar els braços, ni quan va cometre la desena falta. Aquest cop va ser Agudo la que es va trobar amb Ferrer. Tercera falta directa i tercera ocasió perduda. Quan faltaven 5 minuts, Victòria Porta va estar molt a prop del sisè i es va entrar en una fase de molts nervis i descontrol. Va arribar el 5-3 de Sanjurjo, després d’algun dubte, ja que la bola va rebotar i va semblar que no havia entrat. Les oscenques estaven a només un gol del pas a la final a quatre i així els ho va fer saber Capdevila en l’últim temps mort. Soto va estar a prop, i també Victòria Porta. Però qui va tenir el gol de l’accés va ser Arxé, que va marcar des de lluny el 5-4, deixant mut un Municipal que va comptar amb un nombrós nombre d’aficionats del Fraga. Amb poc més d’un minut al davant, el Vila-sana es va llançar a l’atac, fins i tot amb la superioritat numèrica de jugar sense portera, però no va trobar la manera de superar Ferrer. Les tres derrotes, especialment la de la tercera jornada de la fase de grups contra el Manlleu, han estat un llast massa pesat per al Vila-sana, que es va quedar gairebé sense opcions caient en la cinquena a Palau i Solità. El subcampió d’Europa no estarà entre els quatre millors.

❘ Vila-sana ❘ El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, es va mostrar dolgut per l’eliminació de la Lliga de Campions malgrat guanyar el Fraga. “L’esport ha estat injust amb nosaltres. Creiem que mereixíem estar a la Final Four, ja no només per aquest partit, sinó pel que vam fer a Fraga. Hem fet el millor partit de la temporada, però en el moment en el qual havíem de sentenciar hem fallat moltes ocasions. També hem comès un error greu en el 5-3, donant ales al rival.” Tanmateix, Rodero va manifestar que “estic molt orgullós de les meues jugadores, del cos tècnic i de l’afició, ja que no hi ha una pista que sigui així. Estic molt tocat perquè em costa veure les jugadores així, ja que no han pogut regalar-se un accés que era més merescut que el de l’any passat. Tocat perquè no hem tingut aquest punt de sort que el Fraga sí que ha tingut en algunes fases. Em sap molt greu, perquè l’afició i les jugadores s’ho mereixen tot.”

L’entrenador lleidatà també va dir que “segurament és millorable la manera en què hem portat el partit del 5-2 al 5-4, però també és veritat que podíem haver marcat fins a vuit gols. Tampoc no hem tingut sort en l’arbitratge, perquè en la jugada del quart gol elles cometen passiu. És una jugada que ens deixa sense la classificació. Però esportivament no hi ha res a objectar. L’únic que em queda és demanar perdó a l’afició per no haver aconseguit l’objectiu de ser entre els quatre millors perquè era una cosa que es mereixien”, va afegir Rodero.