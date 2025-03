Toca guanyar d’una vegada

L’Hiopos Lleida rep aquesta tarda (17.00) l’equip davant del qual va començar la seua primera aventura a l’ACB el mes d’octubre passat i al qual a punt va estar de guanyar, però un mal final de partit, després de gaudir d’un còmode avantatge, el va acabar condemnant a jugar una pròrroga en la qual el Saragossa va ser superior. Des d’aleshores ambdós equips han seguit trajectòries diferents, amb un quadre aragonès que va estar a prop de posar-se a la Copa i un Hiopos que lluita per no caure a la zona de descens, de la qual de moment, després dels resultats d’ahir, es manté fora pel millor average general.

Els de Gerard Encuentra arriben a aquesta cita amb moltes urgències després de les últimes derrotes davant de rivals directes com Surne Bilbao i Leyma Corunya. De fet no guanyen des del 19 de gener, quan van ser capaços de derrotar tot un Gran Canària al Barris Nord, però des d’aleshores tot han estat derrotes, algunes de molt ajustades com contra el Baskonia o el Múrcia. És la tercera vegada en el que va de temporada que els lleidatans encadenen quatre derrotes i només han estat capaços de guanyar un dels últims vuit partits disputats, d’aquí que la necessitat de vèncer es fa encara més urgent, ja que cada vegada queden menys jornades per redreçar el rumb.

Com va dir Albert Aliaga, queden “tretze finals”. El màxim mandatari lleidatà va comparèixer dimarts passat davant dels mitjans per demanar tranquil·litat i unió a l’entorn, encara que també va llançar una amenaça velada a l’equip, assegurant que la implicació i l’actitud “són innegociables” i que la falta de l’una o de l’altra portaria accions en el futur. En aquest sentit, Encuentra també va advocar per la unió, i va avisar que “si ens barallem i ens llancem retrets entre nosaltres perdem força”, mentre que va negar que als jugadors els hagi faltat actitud en els últims partits. “S’entrenen bé i volen revertir la situació, i no és deixadesa”, va assegurar, si bé va deixar clar que “hi ha 15 o 16 plantilles millors que la nostra”. El que sí que va reconèixer és que en els últims partits a l’equip “li ha faltat energia, i en això no ens poden guanyar. És cert que amb això tampoc no es guanyen els partits, però hem de ser conscients de qui som i anar tots junts a la guerra que queda”, va afirmar amb rotunditat.

El tècnic lleidatà podrà comptar amb tots els efectius, si bé Luka Bozic, baixa diumenge passat davant del Corunya i que ja no va participar en les finestres FIBA amb Croàcia per una lesió muscular que arrossega en un bessó, serà dubte fins a última hora, per la qual cosa haurà de fer un descart, ja que amb l’arribada de James Batemon, que ja va debutar amb bons números davant dels gallecs i que avui s’estrenarà a casa, la plantilla torna a tenir tretze fitxes.

Fisac destaca “el gran vincle” de l’Hiopos amb l’afició

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Saragossa, va alertar de la dificultat de jugar al pavelló Barris Nord, “on agrada jugar pel gran vincle que tenen amb la seua afició. Hem de tenir un gran control mental per defensar bé els seus contraatacs. Cal saber conviure amb pistes així i per a mi és una sensació de bàsquet pur”, va assenyalar l’entrenador de Segòvia, que va afegir: “No hi ha cap por d’aquests partits fora de casa perquè aquests partits ens poden fer créixer tots. Aquests moments cal viure’ls i gaudir-ne”.

El Girona guanya i cauen Bilbao, Andorra i Granada

Bilbao, Andorra i Granada, tres dels rivals directes de l’Hiopos Lleida, van perdre ahir els seus partits, mentre que el Girona es va endur el derbi davant del Joventut i avança els lleidatans a la taula. Els nassarites van caure a Màlaga amb un parcial final de 26-7, els bascos van cedir a València i els andorrans van sucumbir a la pista del Breogán, que s’allunya del descens.