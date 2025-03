De capal play-off

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Amb dos cops de cap a pilota aturada, l’AEM va firmar ahir la seua quarta victòria seguida al Recasens i la tercera consecutiva en Lliga, superant de forma molt treballada i soferta el Barça B (2-1), que arribava al xoc a dos punts de l’AEM i va dominar el partit, però es va veure amb dos gols de desavantatge al descans, després dels seus millors minuts i a la segona part només va poder retallar distàncies.

L’equip lleidatà va fer valer el seu pletòric estat de forma, amb 13 punts sumats dels últims 15, per imposar-se contra un talentós rival que ràpidament va detectar la manera de superar la pressió de l’AEM, però que es va quedar sense idees a dalt davant l’atenta defensa lleidatana, que no va cometre cap error i va ajudar a encarrilar el triomf.

Va ser així perquè la central Vero Herrera va anotar el 2-0 a la sortida d’una falta lateral al 45, tan sols tres minuts després que Gestera obrís el marcador a la sortida d’un córner, en dos llançaments magistrals d’Evelyn, que van deixar sense efecte el posterior gol visitant. Així, l’AEM es manté quart, amb els mateixos set punts de marge sobre l’Osasuna, el primer equip fora del play-off i amplia fins als cinc el marge sobre el Cacereño, posseïdor de l’última plaça de promoció i que va empatar a Albacete (1-1). La primera a provar sort per a les blaugranes va ser la lleidatana Alba Caño, que malgrat estar en dinàmica del primer equip va reforçar ahir el filial i va provocar que les dos capitanes fossin dos lleidatanes formades al Recasens, perquè Abril Rodrigo va capitanejar l’AEM. Noe Fernández va contrarestar al minut 6 amb un altre llançament molt llunyà que Meri Muñoz va rebutjar per l’escaire.

El Barça B dominava a pler la possessió, malgrat que en els primers minuts l’AEM l’obligava a tenir-la gairebé la seua àrea. No obstant, amb el pas dels minuts, el filial va començar a trobar escapatòries la pressió local i va anar enfonsant cada vegada més un AEM que tampoc no concedia ocasions.

De fet, més enllà d’uns altres dos intents llunyans de Caño, l’única oportunitat del Barça B va ser un mà a mà de Fenger amb Mon ben resolt per la meta de l’AEM, que ahir va tornar a substituir Laura Martí.

El conjunt lleidatà semblava que desitjava arribar al descans per reordenar-se, però en només tres minuts, el sofriment es va convertir en un èxtasi total al Recasens. El primer cop de les de Rubén López va anar a la sortida d’un córner, penjat al primer pal per Evelyn perquè Gestera, amb una rematada a la mitja volta, firmés l’1-0 i el seu cinquè gol en els últims set partits. Però no va quedar aquí, perquè quan es complia el 45, Evelyn va penjar una pilota tensa al segon pal en una falta lateral molt llunyana que Vero Herrera va martellejar per doblar l’avantatge de l’AEM (2-0).

El descans només va servir perquè el Barça B tornés amb més intenció d’acumular atacants, canviant a la defensa de tres cap a l’hora de partit. Tanmateix, el seu problema va continuar sent el mateix, la falta de clarividència. De fet, en una de les seues poques combinacions a prop de l’àrea rival, Serrajordi va anotar el 2-1 després de definir una gran paret amb Ainoa al 67 (2-1). L’assistent va ser qui va tenir la més clara per empatar, al minut 76, amb una rematada de córner que va sortir repel·lida entre Mon i el travesser.

L’AEM només trobava oxigen en ocasions comptades a través d’una Gestera imperial, que sola contra el món generava ocasions i fins i tot va vorejar el 3-1 en una acció individual que va rebutjar Meri Muñoz (79)’. Va ser el seu últim servei del partit, perquè després va deixar el lloc a Palacios per formar una línia de cinc enrere que va tancar amb clau l’àrea lleidatana per sumar uns altres tres punts vitals, amb ja només 18 per disputar.

❘ lleida ❘ Malgrat el bon sabor de boca de la victòria, el tècnic de l’AEM, Rubén López, va reconèixer que “el partit no ha sortit com havíem planejat i crec que el Barça B ha estat molt superior”. Tanmateix, va lloar la capacitat del seu equip per “aprofitar altres armes que tenim, com la pilota aturada, que avui ha funcionat a la perfecció, perquè és important guanyar un partit en el qual no estàs bé i el rival és superior, sobretot aquí a casa i sumar uns altres tres punts molt importants”.

L’entrenador de les lleidatanes va explicar que “sabíem que el Barça tindria el domini de la pilota, però crec que ens ha faltat un punt d’intensitat o de cames i de tenir nosaltres més calma amb la pilota”. A més, també va reconèixer que “quan se’ns ha posat el partit de cara, sabia que patiríem, però també podríem haver transitat per sentenciar el partit, però no hem estat capaços de fer-ho”.

Sobre la dinàmica de l’equip, el tècnic va destacar que “afrontarem el que ve amb il·lusió i plantejant cada partit com una final, per sobretot continuar sent forts aquí a casa”.

Per la seua part, l’autora de l’1-0, Marta Gestera, va admetre que “sabíem que seria un partit de lluita i de córrer moltes vegades darrere de la pilota, perquè el Barça B és un rival amb molta qualitat”. No obstant, la jugadora va valorar que “nosaltres som molt fortes a pilota aturada i el partit es basava en això, a aprofitar les nostres fortaleses”. “El que ens defineix és la il·lusió i la intensitat. Anem totes a l’una”, va concloure Gestera.