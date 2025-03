Estrena amarga: Iñigo Idiakez debuta com a tècnic del Lleida amb el quinzè empat i al camp del cuer

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

❘ palma ❘ El Lleida no va fer ahir bona l’expressió d’entrenador nou, victòria segura i es va anotar el quinzè empat en 26 jornades, en la visita al camp del Mallorca B, cuer destacat del grup (1-1). Els blaus van estar a prop d’endur-se els tres punts de l’illa però entre els travessers i un penal fallat al tram inicial, es van haver de conformar amb un punt en l’estrena d’Iñigo Idiakez a la banqueta blava, que deixa els seus als mateixos tres de diferència amb el play-off amb els quals arrancava la jornada. Ara, el Lleida segueix setè i la promoció la marca l’Espanyol B, mentre que el líder Sant Andreu s’allunya a 10 punts després de la victòria a Alzira (0-1).

Els primers minuts van ser de domini dels d’Idiakez, que es plantaven a la frontal de l’àrea rival amb facilitat. De fet, l’ocasió més clara en els primers compassos va ser per a Iker Garcia, que des del vèrtex de l’àrea va intentar una centrada tan mal dirigida que va parar a porteria i va obligar a la intervenció del porter lituà Kiriejevas. Per a súmmum, en la següent acció, al minut 9, va arribar el gol local que va deixar incrèduls els lleidatans. El punta Domènech va guanyar una pilota aèria a la frontal de l’àrea i va obrir per a Salas, que va centrar per al mateix Domènech, que va rematar amb una volea magistral (1-0).

Precisament, la reacció blava hauria pogut arribat al minut 19 des dels onze metres. Naranjo va evitar que una pilota morta es perdés per línia de fons i en la pugna amb el central va ser enderrocat forçant el penal. Els mals presagis van fer acte de presència abans de llançar-lo, ja que Naranjo i Adri Gené van discutir per veure qui era l’encarregat de fer-ho, tot i que finalment va ser Unai Garcia. El 7 del Lleida va xutar ajustat amb l’interior, però Kiriejevas es va estirar a la perfecció a l’esquerra per negar el gol al Lleida.

Els lleidatans haurien pogut empatar al tall del descans amb una jugada assajada en una falta lateral. Iker va rebre sol al punt de penal després d’una passada rasa, però el pivot va enviar el xut al travesser.

Al segon temps el ritme va baixar, i no va ser fins al minut 70 quan el Lleida va començar a posar-se les piles, principalment amb l’entrada de Diego Iglesias. El gallec, al minut 79, va forçar el segon penal blau amb una elàstica sorprenent que va deixar enrere dos rivals abans que fos enderrocat dins de l’àrea. Aquesta vegada, Adri Gené va tenir la seua ocasió i no va fallar al definir creuat lluny de l’abast del porter, que li havia endevinat les intencions (1-1).

En l’equador dels nou minuts d’afegit, Cortijo va servir un córner que va trobar una rematada d’Iker Garcia al segon pal i a un metre de la línia de gol. Però semblava que ahir no era el dia ni d’Iker ni dels lleidatans, que van veure com el cop de cap s’estavellava al travesser, per segona vegada en el duel. Després de l’ocasió blava, el matx va acabar amb l’habitual mal sabor de boca de deixar escapar uns altres dos punts.

❘ palma ❘ El nou entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, va declarar que “l’equip ha merescut els tres punts perquè s’ha vist que hem fet moltes coses bé avui”. Tanmateix, va considerar que “el problema ha estat trobar-nos amb el gol matiner del rival que ens ha agafat per sorpresa”, destacant que “en aquesta categoria, sigui el cuer o sigui el primer, és molt difícil capgirar el resultat i encara més com a visitant”.

Sobre el joc del seu equip, el donostiarra va afirmar que “tenim uns jugadors molt bons, però potser avui l’equip ha tingut ansietat per arribar massa ràpid a l’àrea rival”. També en aquest sentit, Idiakez va dir que “hem d’aprendre a controlar les emocions, sabem que en aquest equip hi ha ansietat per ser a la zona alta de la classificació i això s’ha notat en el joc després del gol del rival”.

Finalment, el tècnic dels blaus va afirmar que “vull que els meus equips donin ritme al partit”, afegint que no “m’agraden les aturades, volem ser verticals i jugar amb velocitat”.

Per la seua part, Mario Domingo va declarar que “l’equip se’n va amb sensacions molt estranyes, crec que podíem haver fet més”, mentre que Adri Gené va posar èmfasi en la seua discussió amb Naranjo per llançar el penal: “No hi ha cap problema entre nosaltres. Vull deixar clar que tot està bé i l’acció es queda al camp”, va destacar el golejador, que després va tenir l’oportunitat de llançar i anotar una pena màxima.