Un punt per allargar la ratxa

❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida va empatar (1-1) en la visita del Badalona al Ramon Farrús en un partit en el qual els visitants van gaudir de les millors oportunitats de gol. A la primera meitat es va avançar el Badalona, però en els instants inicials de la segona meitat, el conjunt de Gabri García va igualar el duel a través de Boris Garrós i va allargar la ratxa d’una sola derrota en els últims 15 partits, que el mantenen tercer, en play-off, després dels empats de Manresa i Grama, dos dels seus perseguidors.

La primera meitat va començar amb una fase de tempteig entre els dos equips, però amb un Badalona que semblava tenir les coses més clares a nivell ofensiu. En l’equador del primer temps, Piñol va rebre una pilota a l’esquena de la defensa amb molts metres per encarar Pau Torres, no va dubtar en l’un contra un i va definir per dalt per batre el porter (0-1).

El Badalona va gaudir de diverses ocasions més per ampliar la renda, en especial un xut de Larrosa que Pau Torres va enviar a córner perquè Homet, després del córner, rematés de cap a centímetres del travesser. Per la seua part, els lleidatans tan sols van tenir una aproximació important en el primer temps, a través d’un xut de Sauret des de la frontal de l’àrea.

Gabri va reaccionar des de la banqueta en el descans donant entrada a Boris Garrós i Cucurull i li va sortir a la perfecció. Sauret es va trobar una pilota a la frontal de l’àrea, va disparar a porteria de manera defectuosa, però Boris Garrós va desviar la pilota prou per sorprendre el porter i igualar (1-1).

Al davant, una mica més de mitja hora de joc en què ambdós equips ho van intentar per trencar l’empat, però excepte les internades de Larrosa per part del Badalona, les defenses es van imposar als atacs.

Gabri: “Seguim amb la dinàmica de continuar sumant i no perdre”

Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, va definir el partit com “bastant igualat”, reconeixent també que “ells a la primera part han estat amb més intensitat i millor que nosaltres. Ens ha faltat determinació i ser més valents”.

Per a l’entrenador, “a la segona part hem estat millor, hem ajustat i l’empat ens deixa igual havent jugat contra un rival directe”. Sobre les substitucions al descans, Grabri ho va veure clar: “Hi ha partits en els que veus les accions del jugador i allà veus si anirà bé o malament. Costa entrar al partit i era el moment de fer canvis”, va declarar, abans de reiterar que “el Badalona és un rival directe i el mantenim a sis punts, per la qual cosa l’empat és bo”.