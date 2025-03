Remuntada de tràmit del Barça contra el València

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ sant joan despí ❘ El Barça femení es va apuntar ahir una nova golejada a la Lliga F, al batre un València que va sorprendre avançant-se en el marcador, però que va acabar sucumbint per 4-1, en el partit 100 del Barça femení al Johan Cruyff. El conjunt blaugrana, amb la ment posada en les semifinals coperes davant del Reial Madrid, que va quedar resolta dijous amb una altra golejada blaugrana (0-5) però que es definirà dimecres a Barcelona, va afrontar el duel davant del clar cuer de la Lliga amb rotacions i el retorn d’Alèxia després de la lesió de turmell. L’equip de Pere Romeu va sortir decidit a dominar el partit per segellar una altra victòria a la Lliga, però la visitant Marina Martí va sorprendre la defensa barcelonista per anotar el 0-1 al quart d’hora de joc.

No obstant, la reacció blaugrana va ser immediata i Alèxia Putellas va restablir la igualada al minut 18 (1-1). L’empat va durar tan sols quatre minuts, perquè el 22, Kika Nazareth, que també tornava de lesió, va establir el 2-1 que encarrilava la victòria de les de Pere Romeu.

El gol de la tranquil·litat va haver d’esperar fins al minut 66, quan Ewa Pajor va tornar a veure porteria per anotar el 3-1 i encarar els últims minuts sense veure perillar la victòria. L’única mala notícia per a les blaugranes va ser la lesió de Claudia Pina, que va entrar al terreny de joc des de la banqueta però no va poder acabar el partit per una dolència muscular, que la va obligar a abandonar el camp entre llàgrimes.

Malgrat acabar amb inferioritat per la lesió de Pina amb els canvis esgotats, Aitana va marcar el 4-1 que manté el Barça amb cinc punts de marge sobre el Madrid en el liderat.