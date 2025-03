Flick: “Volem guanyar i dedicar-ho a Carles Miñarro”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barça, abatut encara emocionalment per la mort del doctor Carles Miñarro, que va obligar a ajornar el seu partit de Lliga contra l’Osasuna de dissabte passat, se la juga avui davant del Benfica (18.45) per tornar a ficar-se entre els vuit millors equips d’Europa, després del 0-1 favorable del matx d’anada.

L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va ser la primera veu del vestidor a aparèixer públicament després de la tràgica mort del doctor del club i va assegurar que volen “jugar” per Carles Miñarro i dedicar-li la victòria davant del conjunt lisboeta. “L’equip està gestionant bé la situació. Estem preparats, el nostre treball és tirar endavant pel club, pels aficionats, per tothom. I per això és important guanyar demà”, va declarar el tècnic alemany en roda de premsa, que va arrancar amb un minut de silenci en memòria de Miñarro, que també es va guardar a les oficines del club en presència de la directiva i els treballadors del club.

“La pèrdua del Carles ha estat una cosa molt emotiva, era molt bona persona i molt bon doctor. Per a l’equip és un cop dur, era una part important del puzle de l’èxit. Des d’on sigui ens donarà suport i l’equip vol jugar bé i dedicar-l’hi a ell. És molt important que guanyem, per això ens prenem el partit molt seriosament”, va afegir Flick durant la seua compareixença, en la qual va explicar que el president, Joan Laporta, i ell mateix han parlat amb la plantilla sobre el que ha succeït “per estar a prop dels jugadors en un moment tan dur”.

Sobre el rival, Flick va revelar que “m’espero un Benfica amb bon joc. A la Champions League ho estan fent bé. A Lisboa vam tenir el primer duel, hi va haver bones transicions del rival i hem d’anar amb compte amb aquest equip”.

Lewandowski, llest per jugar el partit

Robert Lewandowski, que va quedar fora de la convocatòria en el partit suspès davant de l’Osasuna per unes molèsties, estarà disponible per al duel d’avui, segons va confirmar Flick. Per això, l’única baixa serà la de Cubarsí, que complirà sanció per l’expulsió de l’anada. A més, Iñigo Martinez és l’únic jugador advertit de sanció de cara a uns possibles quarts.

Emotiu missatge de Yamal a la seua mare

En una entrevista a DAZN, Lamine Yamal va reconèixer els esforços que va fer la seua mare perquè “només veiés la part bonica”. “Sempre li agraeixo que, amb com de difícil ho tenia ella, jo no veiés res de dolent i fos feliç”, va assenyalar.