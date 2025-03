Pas i dedicatòria

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ barcelona ❘ Bitllet a quarts i dedicatòria al cel. El Barça va segellar el bitllet amb una exhibició, sobretot a la primera meitat amb un doblet de Raphinha i una genialitat de Lamine Yamal, que va servir per aconseguir una victòria davant del Benfica (3-1) per dedicar al doctor Carles Miñarro, mort dissabte. Els blaugranes, que no van patir en cap moment, ja esperen rival, que sortirà de l’eliminatòria d’avui entre el Lilla i el Borussia Dortmund, que està empatada.

El Benfica, després del 0-1 de l’anada, va sortir a prémer a dalt, amb una pressió que arribava fins a l’àrea rival, però el Barça també va voler anar a buscar el rival i va gaudir de les millors ocasions en el primer terç del partit, com en un tret de Lamine Yamal a passada quirúrgica de Pedri o una fluixa rematada de Lewandowski. I, a la tercera, va ser la vençuda. Una gran jugada de Lamine Yamal des de la dreta, en la qual va trencar la cintura a un Florentino que se’n va anar a terra, amb posterior internada de l’extrem, va acabar en una passada inesperada, però preciosa, a un Raphinha que esperava aquesta assistència i va enganxar la pilota de primeres per obrir el marcador. Allà ja van respirar molts, encara que sense espurna no hi ha emoció.

I el Benfica no va tardar gens, a penes un minut, a tornar a igualar i posar una mica de morbo, ni que fos per uns minuts. Ho va fer en jugada a pilota aturada, en un córner pentinat al primer pal i amb un rematada a plaer d’Otamendi, lliure de marca. I Szczesny, en la línia de gol enfonsat, va arribar a tocar però no va poder evitar l’empat. El matx es va afluixar una mica, sempre amb el Barça grapejant la pilota, fins que va arribar la màgia del de Rocafonda. Perquè Lamine Yamal s’atipa que li diguin que fa temps que no marca, perquè està clar que és el sant i senya del present i llarg futur d’aquest Barça. El del planter va marcar un golàs que va canviar el duel i l’eliminatòria. Va salvar amb molta fe un servei de banda en contra, va encarar i va superar Tomás Araújo i es va inventar una rosca llarga, amb precisió, que va entrar pel pal llarg d’un incrèdul Trubin. Malgrat que l’afició del Benfica, nombrosa i sorollosa, va decidir simular un infern roig a Montjuïc encenent diverses bengales, el Barça va recuperar la pilota i el tempo, deixant sense ocasions els portuguesos. A més, ho van fer de forma valenta. En una pressió alta, Dani Olmo va recuperar una pilota i va veure sol Lewandowski, que va disparar massa centrat, facilitant el refús de Trubin. Per sort per al Barça, Raphinha sí que va mostrar el camí a seguir i, gairebé en la següent jugada, va tornar a disparar creuat i va marcar. Onzè gol per al brasiler en aquesta Champions, reforçant la seua candidatura a màxim golejador de la competició.

Després del descans, el Benfica no va poder canviar les coses. Un gol ràpid hauria obert l’encreuament, però el Barça va sortir llest i amb la premissa clara: tenir la pilota. Evitat l’ensurt inicial, va ser el Barça qui va tenir les ocasions més clares per continuar confirmant el pas als quarts. Potser la millor va ser una contra conduïda per De Jong que el mateix neerlandès no va poder culminar en gol, tirant-se a terra per rematar una centrada de Lamine. Els últims minuts van servir perquè Hansi Flick dosifiqués esforços amb els canvis pensant en el pròxim duel de Lliga contra l’Atlètic de Madrid.

“M’encanta la mentalitat dels jugadors i, a més, es diverteixen”

Hansi Flick es va mostrar molt satisfet pel triomf i pel pas als quarts de final. Va destacar el gran ambient que hi ha a la plantilla i va elogiar de forma taxativa Pedri i Lamine Yamal. Del canari va assegurar que “és increïble veure el que fa amb pilota i sense. És el millor del món en la seua posició”, mentre que quant al del planter es va felicitar pel seu gol. “Estic molt content per ell, feia temps que no marcava. Ell també estava feliç perquè ha estat un gol important per a nosaltres. Ha estat genial”, va indicar. No va defugir parlar del títol i va comentar: “Sí, és complicat guanyar la Champions, però esperem poder aconseguir-ho”, mentre que va tenir un record per al doctor Miñarro: “El Carles sempre tindrà un lloc especial al nostre equip.”

També es va desfer en elogis cap a la plantilla blaugrana. “No dic que sigui fàcil, però dia rere dia es millora. M’encanta la mentalitat dels jugadors i, a més, es diverteixen i hi ha un ambient meravellós”, va assenyalar el tècnic germànic.

Lamine, el més jove a marcar i assistir en un partit

Amb 17 anys i 241 dies, Lamine Yamal es va convertir ahir en el jugador més jove a marcar i donar una assistència en el mateix partit de la Champions League, superant el rècord anterior establert per Breel Embolo el 2014, amb 17 anys i 263. “Aquest gol està al nivell del de l’Eurocopa. Sempre intento aquest xut i avui ha sortit”, va dir Lamine, que va subratllar que el Barça intentarà “guanyar tot el possible” i aquest curs “ja hem demostrat que podem competir”.

El matx es va aturar uns minuts pel ramadà

El matx es va aturar durant un parell de minuts complert el primer quart d’hora de joc perquè els jugadors dels dos equips poguessin anar a les seues respectives banquetes per beure i menjar. El motiu no va ser cap altre que el ramadà. Amb la caiguda del sol, els jugadors que l’observen poden tornar a alimentar-se i, per això, diversos jugadors ho van aprofitar. Al Barça el segueixen Lamine Yamal i Ansu Fati, i al Benfica, Kokçu, Akturkoglu i Amdouni.

El PSG guanya el Liverpool en els penals i Bayern i Inter no fallen

El PSG de Luis Enrique estarà a quarts al derrotar ahir el Liverpool en la tanda de penals. Dembélé va igualar l’eliminatòria en el minut 12 i el 0-1 no es va moure ni a la pròrroga. Per la seua part, Inter de Milà i Bayern de Múnic van saldar el tràmit sense problemes i es veuran les cares a quarts. Els bavaresos van batre el Leverkusen per 0-2, deixant l’eliminatòria en un clar 5-0, mentre que els milanesos, que ja havien guanyat 0-2, van vèncer per la mínima (2-1) el Feyenoord (4-1 de global).

L’Atlètic apel·la al Metropolitano contra el Madrid

Atlètic de Madrid i Reial Madrid s’enfronten avui (21.00) en la tornada dels vuitens de final, un derbi definitiu a Europa que decidirà el Riyadh Air Metropolitano, un feu que els blancs no dominen i davant del qual s’hauran de rebel·lar per defensar l’escassa renda aconseguida en l’anada (2-1), amb els blanc-i-vermells apel·lant al seu fortí per començar a construir la remuntada i eliminar el seu etern rival a Europa per primera vegada en la seua història.