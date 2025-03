“Guanyar fora és un repte”

Gerard Encuentra veu l’equip preparat per trencar la sequera de cinc mesos sense guanyar fora. - JAVI ENJUANES

Gerard Encuentra té assumit que una de les grans assignatures que se li continuen resistint aquesta temporada a l’Hiopos Lleida és guanyar lluny del Barris Nord. De fet, només ho ha aconseguit una vegada en els onze partits que porta disputats fins a la data. Va ser a la pista del Breogán en la cinquena jornada, el 27 d’octubre, fa gairebé cinc mesos. Des d’aleshores la resta de sortides que ha fet el conjunt lleidatà han acabat en derrota, algunes molt ajustades i en pistes molt complicades.

En l’estrena al Príncipe Felipe de Saragossa va caure per 101-91 després d’una pròrroga i de desaprofitar 11 punts de renda en el tram final del tercer període. Després va caure per un sol punt a la pista del Baskonia (100-99), va competir fins que l’hi van permetre els àrbitres al WiZink davant de tot un Reial Madrid (85-78) i va posar en moltes dificultats el Tenerife (91-88), mentre que a Múrcia es va enfonsar a l’últim minut (88-81).

És per tot plegat que el tècnic lleidatà va assegurar ahir que guanyar demà a la pista del Granada s’ho pren com “un repte”, reconeixent que “ens està costant guanyar fora perquè en aquesta Lliga és molt difícil aconseguir-ho. Està clar que per a nosaltres ha de ser un repte, i fins i tot una motivació, que la gent digui que sense el suport de la nostra afició no som capaços de vèncer”.

El duel davant del quadre nassarita, que actualment es troba una victòria per sota dels lleidatans i amb un average desfavorable de 13 punts (87-74), sembla una final, ja que una victòria de l’Hiopos despenjaria un rival directe amb dos victòries de marge i amb l’average favorable quan quedarien onze partits per al final. D’aquesta manera, Encuentra reconeix que aquest partit “és superimportant”, però tampoc creu que sigui crucial, ja que assegura que “la salvació no es decidirà fins a l’últim moment”.

També va avisar del que li espera demà al seu equip a Granada, on el conjunt local, com ja li va ocórrer fa dos setmanes al Corunya, se la juga. “Ells sortiran a mossegar des del primer minut amb el suport de la seua gent, i està clar que tindran un plus perquè és un pavelló que pressiona i a casa es fan més forts”, va assenyalar Encuentra, que també va destacar les noves incorporacions del conjunt andalús.

“S’han reforçat amb tres nous jugadors, dos dels quals debutaran contra nosaltres, la qual cosa els donarà un plus d’energia. Serà un partit complicat, però l’afrontem preparats a nivell tàctic i també mental, perquè quan hi hagi un mal moment durant el partit sapiguem reaccionar”, va comentar el tècnic, que va incidir que “hem de fer un bon partit en tot el que depengui de nosaltres”.

Al ser preguntat sobre l’impacte que ha tingut James Batemon a l’equip –el nord-americà ha estat el màxim anotador i el més valorat en els dos encontres que ha jugat–, va comentar que “sabíem que era un jugador anotador, capaç d’anotar de diferents posicions, des del bloqueig directe o indirecte, tir de tres o a prop de la pintura”. “És un jugador que venia a sumar i aquests partits està sumant en anotació, però no només en això, també suma en defensa, en comunicació, en intensitat. Esperem que aquesta setmana faci els mateixos punts que ha fet aquests dos partits, però si no anota 18 punts, que continuï sumant en els altres intangibles que també sumen molt per a l’equip”, va afirmar Encuentra.