Pau Cubarsí torna a Barcelona per les molèsties al turmell

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Pau Cubarsí va abandonar ahir la concentració de la selecció espanyola per unes “molèsties al turmell dret”, per les quals va ser substituït dijous en el partit d’anada de quarts de final de la Lliga de Nacions contra Països Baixos, i torna a Barcelona per iniciar la recuperació, que fa que sigui seriós dubte per al partit ajornat del Barça davant de l’Osasuna per al qual Hansi Flick té la defensa totalment en quadre, amb Iñigo Martínez també lesionat i Ronald Araujo descartat perquè juga amb Uruguai la matinada de dimarts a dimecres.

El seleccionador Luis de la Fuente va dir en roda de premsa que la lesió de Cubarsí no era greu i fins i tot no el va descartar per a la tornada de demà a València. No obstant, ja va trucar dijous a la nit al defensa de la Lazio Mario Gila i les proves fetes ahir a Cubarsí van fer que abandonés la concentració de tornada a Barcelona.

Així mateix, Raphinha va obrir el marcador en el triomf de Brasil davant de Colòmbia (2-1) i disputarà el partit contra Argentina la nit de dimarts a dimecres, ja que estava advertit però no va veure targeta groga.

A més, la selecció panamenya, amb el lleidatà Sánchez Jara com a segon entrenador, va vèncer Estats Units (0-1) i disputarà la final de la Lliga de les Nacions de la CONCACAF.

Per una altra banda, l’ajuntament de Barcelona va acordar ahir amb les associacions de veïns atorgar una llicència per permetre que es treballi amb maquinària les 24 hores de dilluns a divendres –i els dissabtes de 10.00 a 20.00– en les obres del Camp Nou durant els propers 15 dies. Fins ara l’ús de maquinària només estava permès de 8.00 a 20.00.