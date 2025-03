A assegurar el play-off

El Pons Lleida rep avui a l’Onze de Setembre la visita del Caldes (12.00), en un partit en el qual té com a objectiu aconseguir una victòria que li asseguri virtualment la classificació per al play-off pel títol. El seu rival, el Caldes, és novè a la classificació i si guanyen els lleidatans el deixarien a 10 punts, amb només 12 per jugar. “És un partit molt important”, explicava el tècnic, Edu Amat, que aquesta setmana ha tancat la seua renovació amb el Llista per dos temporades més. “Si guanyem, no seria matemàtic, però sí que virtualment tindríem assegurat el play-off, pendents únicament de la posició final. Seria important per preparar amb més tranquil·litat la Final Four d’Igualada del cap de setmana que ve”, va valorar. Per a aquest matx, el Pons Lleida continua tenint la important baixa de Nico Ojeda, que també és seriós dubte per a la Final Four.

Amat resta importància a l’acumulació de duels que porta l’equip, en una setmana de tres partits després d’enfrontar-se al Calafell (victòria per 5-2) i Noia (derrota per 4-2). “Ja coneixíem el calendari i la preparació la fem sabent el que ens espera. Tant físicament com anímicament arribem bé, som on volíem ser a aquestes altures”, va afegir amb referència que van disputar la Copa del Rei, on van arribar a la final en la qual van perdre davant del Reus, estan a la Final Four de la WSE Europe Cup i molt a prop d’assegurar el play-off pel títol.

Edu Amat espera un rival que no els ho posarà fàcil. “És un equip complicat, que ve amb la idea de sumar una victòria que li permeti atansar-se al play-off. Han evolucionat des de la primera volta”, va afegir el tècnic.

Amb cinc encontres al davant perquè acabi la fase regular de la Lliga, l’objectiu del Pons Lleida no és només assegurar el play-off, sinó el de continuar lluitant per acabar a la quarta posició.

L’Alpicat, amb ambició a la pista de l’Igualada

L’Alpicat tanca avui a la pista de l’Igualada (18.00) una setmana difícil en què s’ha enfrontat al Liceo i al Barcelona, patint dos derrotes amb sensacions diferents. Si davant de l’equip gallec va caure sense opcions (8-3), dimecres passat, contra l’equip blaugrana, va caure 2-5 però posant en un compromís el líder de l’OK Lliga i mereixent un millor resultat. Avui afronta amb ambició un matx en un altre escenari complicat, ja que l’Igualada és sisè a la taula, en un partit en el qual el tècnic de l’equip lleidatà, Jordi Sito Expósito, recupera Iago Vázquez i Jan Munné, baixes davant dels blaugranes per sanció i lesió, respectivament.

“Espero un duel molt físic”, explicava Sito. “L’Igualada és un equip amb jugadors físicament molt forts. Voldran portar la iniciativa i això pot ser un avantatge per a nosaltres. Veurem si som capaços de replegar-nos bé i trobar espais per sortir amb perill”, va afegir l’entrenador de l’Alpicat.Sito va incidir especialment en el treball defensiu. “Serà molt important que en defensa estiguem més sòlids per no encaixar cinc gols, com ens va passar dimecres davant del Barça, perquè així és molt difícil guanyar.” Va afegir que malgrat ser una setmana de tres encontres “l’equip arriba bé físicament”.