Jaume Pueyo repeteix Top 10 a la Copa del Món

El lleidatà Jaume Pueyo continua engrandint el seu palmarès en la modalitat d’esprint d’esquí de fons. L’esquiador de la Seu d’Urgell va firmar aquest divendres una sensacional desena posició a la Copa del Món de Lahti, a Finlàndia, el mateix resultat que ja va aconseguir l’any passat en aquesta mateixa localitat i que va suposar el millor resultat de tota la història d’Espanya en una Copa del Món de fons. Aquest resultat l’atansa una mica més al seu gran objectiu, la classificació per als Jocs Olímpics d’Hivern de Cortina de l’any que ve.

Pueyo va arrancar la competició amb un espectacular Top 15 en la classificatòria, al davant de grans noms de l’especialitat com el nord-americà Ben Ogden, el francès Richard Jouve o el suís Valerio Grond, concloent a 4,74 segons del també francès Lucas Chanavat. Amb la seua classificació assegurada per a les sèries, tocava seleccionar una sèrie en la qual pogués competir amb garanties. Va elegir la cinquena, en la qual va haver d’enfrontar-se a rivals de la talla del finlandès Lauri Vuorinen, bronze a l’últim Mundial; l’alemany Jan Stoelben, els txecs Michal Novak i Ondrej Czerny i el suec Emil Danielsson. Pueyo va arrancar amb força, es va col·locar tercer en la primera part de la carrera però va caure fins a posicions posteriors al generar-se un petit tap. Tot i així, mesurant esforços, va recuperar la segona posició en l’última baixada per batre Vuorinen en un espectacular mà a mà que va guanyar per una centèsima, assolint així les semifinals, en la ronda de les quals va topar ja amb noms històrics del fons, com l’italià Federico Pellegrino, el francès Jules Chappaz, el noruec Even Northug, el finlandès Emil Liekari i el mateix Stoelben.

El fondista lleidatà va tornar a córrer de forma molt intel·ligent i va arribar a situar-se entre la segona i la tercera posicions abans del crucial gir a l’esquerra per afrontar l’última pujada. Lamentablement, una caiguda de l’alemany Stoelben li va fer perdre totalment la connexió amb el grup capdavanter, finalitzant la semifinal en cinquena posició i en la desena global, igualant així el millor resultat històric d’un espanyol en la disciplina d’esprint.

“No sé què passa aquí a Lahti però sempre surten els millors resultats. He arribat a la semifinal, un objectiu que portava buscant fa molts dies. Sempre estàvem a quarts però faltava aquest pas petit per arribar a semifinals i ho hem aconseguit, així que estic molt content pel resultat”, va assenyalar el fondista de la Seu. El guanyador de la prova va ser el noruec Johannes Klaebo, al davant de Chappaz i Pellegrino. Per la seua part, Marc Colell, de la Seu, es va classificar al lloc 59 i Bernat Sellés, de Lles de Cerdanya, en el 64.