L’Atlètic Lleida suma un punt contra l’Hospitalet (0-0)

El partit ha començat amb el domini de l’Atlètic Lleida i, al minut 9, Wilber Hurtado no ha engaltat bé una centrada des de la dreta de Dauda, però que ha servit per avisar al porter rival. Moró Sidibe ho ha intentat també al minut 16 i s’ha trobat amb una gran aturada d’Aliaga que ha refusat la pilota a servei de cantonada. Dos minuts després, Pau Torres ha vist la primera targeta del matx. L’Hospitalet ha volgut dir la seva amb un xut de Sanku, però s’ha trobat amb la muralla del conjunt de Gabri, amb Pau Torres. La segona amonestació l’ha vist un jugador de blau, en aquest cas ha estat Joanet per una falta tàctica al mig del camp. La primera meitat ha acabat sense més ocasions, tot i que ha deixat una targeta més per al conjunt lleidatà, per a Jordi Ortega.

La segona part ha començat amb una alta intensitat per part de l’equip del Segrià, prova d’això ha estat que al minut 50, Soule ha trobat espai per la banda, ha posat la centrada i la rematada de Wilber ha sortit fregant el pal. Ha estat l’Atlètic Lleida qui ha dut la batuta del partit. Malgrat això, els de Gabri no han aconseguit crear ocasions perilloses a Aliaga. Al 87, després d’una gran combinació, una centrada al punt de penal ha permès la rematada de cap de Wilber, però, malauradament, la pilota s’ha topat amb el travesser. Aquesta ha estat l’última ocasió del partit i, per això, el matx ha finalitzat amb un 0-0 al marcador.

L’Atlètic Lleida suma un punt més i se situa tercer amb 45 punts i amb un marge de 5 punts respecte al Play-Off. La setmana vinent la Tercera Federació es vestirà de gala per acollir el derbi de Ponent. Diumenge a les 12:00, al Municipal de Mollerussa, s’enfrontaran l’Atlètic Lleida i el Mollerussa.