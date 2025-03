El Lleida busca un triomf per seguir en la lluita

Cada vegada amb menys marge d’error, el Lleida CF afronta avui (12.00/Lleida En Joc) a Eivissa l’enèsima oportunitat per aparcar la mala dinàmica i tornar a postular-se com un aspirant al play-off –ara a sis punts amb els resultats d’ahir–. Després d’encaixar la primera derrota del 2025 diumenge passat, davant de l’Europa a casa (0-1), el conjunt blau busca la primera victòria amb Iñigo Idiakez a la banqueta davant d’una Penya Esportiva en una situació classificatòria molt pitjor, ja que ocupa la quinzena posició –en descens– i només ha guanyat un dels seus últims 14 encontres, amb sis de 30 punts sumats des de l’inici de la segona volta, mentre que el Lleida n’ha sumat 11 en aquest mateix període.

A causa de la seua mala situació, el club eivissenc, com va fer el Lleida, va canviar l’inquilí de la banqueta recentment. El lleidatà Alberto Gallego va ser acomiadat després d’una temporada i mitja en el càrrec i el seu lloc el va ocupar Raúl Garrido, exjugador de la UE Lleida en els inicis dels anys 2000.

Garrido es va estrenar amb mal peu a la banqueta eivissenca, ja que la setmana passada va debutar amb derrota en el derbi davant de la SD Eivissa (2-1), la qual cosa va enfonsar encara més als llocs de descens el seu equip, que ara és a tres punts del play-out, que marca l’Olot, i cinc de l’Andratx, el primer equip que se salvaria directament.

El conjunt blau vol aferrar-se als seus bons registres fora de casa, ja que suma més punts com a visitant (20) que al Camp d’Esports (19) per retrobar-se amb una victòria que ja va aconseguir a Alzira fa un mes (1-4), en el que va suposar el primer i fins ara únic triomf del 2025, en el qual el conjunt blau acumula vuit empats i l’única derrota de diumenge passat davant de l’Europa (0-1). Malgrat la mala dinàmica, el tècnic dels lleidatans, Iñigo Idiakez, es va mostrar positiu amb l’equip per la seua actitud i va destacar que “hem millorat en aquests dos partits, però hem de ser capaços de fer una actuació completa. Tenim les idees molt clares”. No obstant, l’emtrenador blau va admetre que el canvi de tècnic del rival provoca que “no sapiguem gaire bé quines modificacions pot fer, encara que sabem que els agrada jugar i ens atacaran”.

El Mestalla remunta el duel de play-off contra l’Espanyol B

El València Mestalla es va reposar d’un 0-1 en el duel contra l’Espanyol B i es va endur un triomf (2-1) que li permet superar el seu rival a la taula. Els blanc-i-blaus marquen el play-off, amb 45 punts, un més que el Sabadell, que ahir va encadenar contra l’Il·licità (2-3) la tercera victòria.