Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

pau osorio

❘ lleida ❘ El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va destacar ahir després de la derrota del seu equip davant del Joventut de Badalona que “hem fet un bon partit, però ens ha faltat encert en moments importants i l’aparició d’algun jugador més, com sí que ha tingut la Penya”. Pel que fa al joc interior, una de les facetes en les quals més ha patit el Lleida al llarg de tota la temporada, el preparador lleidatà va remarcar que el seu rival comptava amb “dos pivots molt bons com són Ante Tomic i Artem Pustovyi” i que, “quan Pierre Oriola no ha estat en pista, s’ha notat. Ha estat un problema”, va reconèixer.

Sobre les diferents fases del matx, Encuentra va apuntar que “hem començat amb bona energia, però molt erràtics. En el segon quart el fet d’entrar en bonus molt ràpid ens ha penalitzat”, i va afegir: “En el tercer parcial han aparegut els grans jugadors del Joventut i a l’últim ens ha penalitzat Tomic, però l’equip sempre ha estat en el partit i no ha deixat de lluitar en cap moment.”

Finalment, va destacar que el Joventut “té jugadors que han anotat en moments clau”, mentre que als seus jugadors “els ha faltat tenir un punt d’encert que poden arribar a tenir”, però que tot i així l’equip “ha arribat amb opcions al final”.

Per la seua part, el tècnic de la Penya, Dani Miret, va destacar la capacitat del seu equip per refer-se d’“una mala dinàmica de resultats i imprevistos durant la setmana” i va comentar sobre l’atmosfera del Barris Nord que “l’ambient aquí fa que els partits siguin grans i ho fan amb educació, no com en altres pavellons”.

Van der Vuurst podria forçar una sortida

Keye Van der Vuurst va ser, per tercer partit consecutiu, el jugador descartat per Gerard Encuentra, cosa que deixa ben clar que no entra en els plans del tècnic des de l’arribada de Batemon. És per això que el base neerlandès, que està cedit precisament pel Joventut, podria forçar ben aviat una sortida a un altre equip per no acabar la temporada en blanc.

Recapten 4.500 euros per a Down Lleida

En el descans del partit es va fer un acte social a favor de Down Lleida. Setze integrants d’aquesta associació van llançar a cistella i per cada encert la Fundació La Caixa feia un donatiu de 100 euros. En total se’n van recaptar 4.500.

Derrota de l’Andorra i el Bilbao venç el Granada

El Bilbao va ser l’únic rival directe de l’Hiopos que ha guanyat aquesta jornada, i ho va fer precisament ahir contra el Granada, mentre que l’Andorra va caure a Tenerife. El Barça es va imposar in extremis al Casademont Saragossa.