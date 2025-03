McLaren continua dominant

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’australià Oscar Piastri (McLaren) va aconseguir ahir la victòria en la cursa del Gran Premi de la Xina, segona cita del Mundial de Fórmula 1 2025, al davant del seu company Lando Norris (McLaren), que va defensar la segona plaça al davant de George Russell (Mercedes), malgrat problemes amb els frens en els compassos finals de la prova i consolida el seu liderat al Mundial.

Tot això en una jornada en què Carlos Sainz (Williams) va finalitzar tretzè però va acabar en els punts, desè, per una triple desqualificació de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) i Pierre Gasly (Alpine) i en la qual Fernando Alonso (Aston Martin) va abandonar en la quarta volta per un problema de frens.

Piastri, que dissabte va aconseguir la pole, va dominar de semàfor a bandera a Shanghai per aconseguir el seu primer triomf del curs, tot després d’optar per fer una única parada durant les 56 voltes de la prova, marcada per la gestió de la degradació dels pneumàtics.

McLaren va completar la seua jornada redona pujant també al podi Lando Norris, que amb aquest segon lloc s’assenta en el liderat del campionat amb 44 punts, vuit més que el vigent campió, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), que va ser quart. El tercer lloc va ser per a George Russell, que va perdre la segona plaça en graella a la sortida davant de Norris i, encara que li va recuperar la posició després de passar per boxs, va tornar a ser superat pel de McLaren en pista.

Darrere de Mad Max, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), malgrat córrer amb l’aleró davanter malmès, va passar cinquè la bandera de quadres, just al davant del seu company Lewis Hamilton, guanyador de la cursa a l’esprint de dissabte. Tanmateix, tot se’n va anar en orris després de la carrera, quan es va comprovar que tant el cotxe de Leclerc com el del francès Pierre Gasly (Alpine), que havia acabat onzè, no complien el pes mínim de 800 quilos fixat després de la prova, per la qual cosa van ser desqualificats.

Les desgràcies no van acabar aquí per a Ferrari, que va veure com el bloc de protecció posterior del monoplaça de l’heptacampió del món tenia un gruix inferior al mínim exigit pel reglament tècnic i li va costar també la desqualificació.

La doble desqualificació per a Ferrari va permetre al francès Esteban Ocon (Haas), a l’italià Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), al tailandès Alex Albon (Williams) i al britànic Ollie Bearman (Haas) ascendir dos posicions a la cinquena, la sisena, la setena i la vuitena, respectivament. A més, aquest moviment i la desqualificació de Gasly permeten al canadenc Lance Stroll (Aston Martin) i a Carlos Sainz (Ferrari), que havien estat dotzè i tretzè, respectivament, ascendir a la zona de punts, novè i desè.