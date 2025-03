El Rodi Balàfia es classifica per a la fase d’ascens

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia Vòlei no va fallar fora de casa. Els lleidatans es van imposar per un contundent 0-3 al cinquè classificat, el CV Manacor, i van certificar matemàticament una segona plaça que, a falta d’una jornada per concloure la Lliga, els assegura la classificació per a la fase d’ascens a la Superlliga 2, categoria que van perdre la temporada anterior.

Aquesta classificació pot suposar, a més, l’ascens sense haver de jugar la fase, ja que cap club s’ha postulat per acollir-la i la proposta conjunta a la Federació, segons van explicar fonts del Balàfia Vòlei, seria ascendir els sis classificats, la qual cosa hauria d’aprovar la mateixa federació per confirmar-ho.

En el duel d’ahir, motivats per la possibilitat d’assegurar la classificació per a la fase d’ascens, els jugadors que entrena Sergi Mirada van saltar al pavelló de Na Capellera amb les idees molt clares i l’ambició de materialitzar aquesta segona plaça. El primer set va ser tota una demostració de caràcter i van aconseguir imposar-se per 15-25, fent així un primer cop sobre la taula.

En el segon parcial el Manacor va fer un pas endavant i aprofitant-se de la confiança dels lleidatans va arribar a manar al marcador amb set punts d’avantatge. Tot i així, en una gran mostra de resiliència i determinació, el Rodi Balàfia va capgirar el set per acabar vencent per 25-27.

L’últim parcial es va viure amb molta tensió per part dels verd-i-bordeus, coneixedors de tot el que hi havia en joc. La igualtat va ser màxima, però finalment van aconseguir doblegar els balears i materialitzar el tan anhelat ascens (23-25).

Després del matx, el tècnic del Balàfia, Sergi Mirada, va apuntar que “els jugadors ho han volgut més que mai i s’ha lluitat molt”. “Tenim moltes ganes de gaudir amb la nostra gent una segona posició merescuda i molt treballada”, va explicar.