Tres punts d’or més per a l’AEM

Sense necessitat de mostrar la versió més brillant, l’AEM va sumar ahir tres punts molt valuosos en la lluita pels llocs de play-off, al superar per la mínima el Vila-real gràcies a un gol d’Inés (1-0) al quart d’hora de joc.

Amb tot el partit al davant, el conjunt lleidatà va saber gestionar l’avantatge sense ostentacions però també amb molt poc patiment davant d’un rival que lluita per deixar enrere els llocs de descens malgrat ser un descendit de la Lliga F. Va ser així perquè el Vila-real, com tants altres equips que han passat pel Recasens, va provar de fer moltes coses però cap li va resultar efectiva i l’equip lleidatà, quart a la taula, va encadenar la cinquena victòria a casa, superant el cop que va suposar l’última derrota davant d’un Osasuna que ahir també va complir, superant l’Albacete (0-3), i que es manté a quatre punts de l’AEM, com a primer equip fora del play-off. Lleidatanes i navarreses van ser les úniques que van complir en aquesta zona de la taula i deixen quatre equips en quatre punts entre la tercera i la sisena places. Logronyo i AEM estan empatats a 38 punts, amb les riojanes davant per average general. El Cacereño, que ahir va empatar a Huelva (0-0) i té l’average perdut amb l’AEM, està a tres punts, amb l’Osasuna, l’únic aspirant a assaltar una de les tres places de promoció encara en joc, sisè i a un del conjunt extremeny, a quatre jornades del final.

L’equip de Rubén López rebia un Vila-real a tres punts del descens i va provar de jugar amb l’ansietat del seu rival, imposant un ritme baix i cedint-li la pilota. Malgrat els riscos del conjunt groguet, l’AEM patia per robar i transitar, però va tornar a tirar de la millor carta del seu repertori, la pilota parada, per avivar un duel sense res ressenyable en el primer quart d’hora. Quan es complia el 15, les lleidatanes van forçar el seu primer córner i Evelyn va sorprendre amb un centre ras que Vero Herrera va rematar obligant a intervenir la meta visitant Quesada.

Semblava que s’allunyava el perill, però la bimba va tornar a caure a Evelyn, que va penjar una pilota mesurada al segon pal que Inés va convertir en l’1-0, amb el qual la canària va aconseguir la desena assistència del curs –nou a la Lliga i una a la Copa.

L’avantatge no va fer més que reforçar el paper d’ambdós equips. El Vila-real provava d’imposar-se amb la pilota i l’AEM amenaçava amb transicions. De fet, una hauria pogut suposar l’expulsió de Miguélez per una agafada com a última defensora (24’), que es va sancionar amb groga i va acabar amb una falta d’Evelyn desviada després de tocar a la barrera i una altra rematada perillosa d’Inés en el córner posterior.

El Vila-real, per la seua part, només va aconseguir una ocasió clara en cada període. En el primer, Aixa va definir una bona combinació amb una rematada creuada a centímetres del pal (35’) i, en el segon temps, va ser l’aranesa Riquelme qui va posar a prova Mon en el 74, amb un tret escorat que la meta va atrapar amb seguretat.

Entre les dos accions, especialment després del descans, l’equip castellonenc va tenir domini territorial, però qui més inquietava era un AEM que sortia al contraatac però sempre va acabar fallant en la presa de decisions final o perquè l’assistent va assenyalar diversos fores de joc quan les atacants encaraven la portera.

Els minuts passaven, però amb ells només creixia la desesperació del Vila-real, que va desbaratar els seus últims intents amb trets llunyans que no van suposar cap tipus de perill a un AEM que troba la seua versió més sòlida quan els partits estan més ajustats. I ahir ho va tornar a demostrar, amb una altra porteria a zero i uns altres tres punts en aquest final de temporada.

❘ lleida ❘ El tècnic de l’AEM, Rubén López, va valorar especialment la victòria perquè “a casa és on ens hem de fer més fortes i era important guanyar perquè els rivals estan fent els deures i nosaltres també hem de fer-los perquè estarà tot molt atapeït fins al final”. Per això, l’entrenador va destacar que “hem de pensar només en nosaltres i afrontar els següents partits considerant que el rival serà difícil i aquí hem de guanyar”.

A més, va donar especial importància a “deixar la porteria a zero”, perquè, “si no encaixes, gairebé assegures la victòria, perquè sempre trobem alguna ocasió”.

“En aquest tram final de temporada, els partits no estan tan oberts i és vital no encaixar, perquè t’asseguren un bon resultat”, va afegir.

No obstant, l’entrenador va lamentar que “amb pilota podíem fer transicions, però ho dic sempre, ens falta decidir una mica millor en tres quarts de camp per sentenciar els partits, perquè hem tingut la possibilitat en les dos parts”. Tot i així, va tornar a celebrar que “la pilota aturada ens està donant punts i hem de continuar treballant en aquestes situacions, que desencallen partits”.

Per la seua part, la golejadora Inés Faddi es va mostrar “molt contenta pel gol, més que res perquè ajuda l’equip a continuar a dalt lluitant per l’objectiu i perquè el gol ens ha tranquil·litzat”. De fet, va destacar que “els tres punts són molt importants per mantenir la bona dinàmica a casa” i va recalcar que “és tan important guanyar com mantenir la porteria a zero”.