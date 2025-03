Triomf valuós a Peralada

Publicat per Área 11 Creat: Actualitzat:

❘ peralada ❘ El Mollerussa va prolongar la bona ratxa de resultats després de l’arribada de Kiku Parcerisas a la banqueta, amb un triomf a casa d’un rival de play-off com el Peralada (2-3) que l’allunya, una mica més, de les posicions de descens. Els del Pla d’Urgell van ser millors i van exhibir molta més pegada, amb la qual van saber doblegar un combatiu rival en una bona segona meitat, quan van recuperar l’avantatge en el marcador amb gols de Porta i Carlos, que es van afegir al de Ronda en el primer temps. L’única mala notícia va ser que Jofre Graells, el màxim golejador dels lleidatans, va veure la cinquena groga i es perdrà el pròxim duel, davant de l’Atlètic Lleida.

El Mollerussa va saltar al terreny de joc sense complexos i amb el clar objectiu de sumar tres necessaris punts. Tanmateix, la pilota va ser per als locals, que amb prou feines van inquietar la porteria visitant. Als vint minuts va arribar el primer gol. Es van avançar els de Kiku Parcerisas gràcies a una bona rematada de Ronda, a centrada de Jofre (0-1). L’alegria els va durar molt poc perquè, sis minuts més tard, va empatar l’equip verd-i-blanc (1-1). A partir de llavors van sorgir els nervis a les files d’un Mollerussa que va començar a perdre el control, però va saber defensar-se amb ordre fins al descans. La segona meitat va començar amb un canvi a les files del Mollerussa. Pedrós, lesionat, va deixar el seu lloc a Jordi Ars. Malgrat que el Peralada era dominador de la pilota, el Mollerussa es va posar de nou davant. Guillem Porta va aprofitar un mal rebuig defensiu per batre amb una volea perfecta Mújica (1-2). I a poc per a la conclusió del xoc, Carlos Martínez va sentenciar amb el tercer gol. Mejía va retallar distàncies en el 89 (2-3).

Kiku Parcerisas: “L’equip ha demostrat molta personalitat”

L’entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va comentar després de la conclusió del matx que “avui hem demostrat que podem guanyar qualsevol. Hem jugat realment un partidàs. Hem estat valents amb la pilota, en un terreny de joc en mal estat per la pluja i davant d’un rival de molt nivell”.

A més, va explicar que “veníem a un camp d’equip de play-off, molt sòlid i dur, i havíem de tenir prou personalitat per afrontar el partit amb garanties. I això és el que hem fet. Hem estat superiors, sobretot a la segona meitat”.

D’altra banda, el tècnic va apuntar que “estic molt content pel gran esforç que han fet els jugadors” i va acabar afirmant que “la permanència a la categoria depèn de nosaltres”. El Mollerussa ja pensa en el derbi lleidatà de diumenge davant de l’Atlètic Lleida (12.00).