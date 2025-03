Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El nadador del CEN Balaguer Nil Masana Camats va participar dissabte passat en l’activitat Obrim el CAR, una iniciativa de la Secretaria General de l’Esport per donar a conèixer el CAR de Sant Cugat, on s’entrenen els millors esportistes catalans. L’activitat va comptar amb la participació d’alguns nadadors júniors classificats per a l’Europeu júnior.