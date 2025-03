Etapa i liderat per a Juan Ayuso a la Molina

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) es va adjudicar ahir la tercera etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Viladecans i la Molina sobre 218,6 quilòmetres, en un mà a mà final d’infart en el qual es va imposar sobre la mateixa línia de meta a l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) per, de passada, situar-se com a líder de la general.

Final somiat per l’organització? Segurament. Perquè hi va haver una bona batalla final a la Molina, on dos dels aspirants al triomf es van jugar colze a colze la victòria d’etapa i perquè, d’aquí, va sortir un nou líder que apunta que serà ja des d’avui l’enemic número 1 per a la resta d’aspirants.

En aquesta primera etapa de muntanya i primer final en alt d’aquesta Volta, el valent que va intentar enganyar el pilot per arribar en solitari va ser el francès Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), que va viure el seu somni fins que va ser engolit a tan sols 9,3 quilòmetres de meta. I va ser arribar el pilot al gal i desencadenar-se les hostilitats.

Si l’UAE Team Emirates-XRG havia portat el pes de la persecució, amb el jove Pablo Torres tirant a les primeres rampes de la Molina (12,2 km al 4,4 per cent de mitjana), quan va ser neutralitzat Armirail van atacar diversos segones espases i fins i tot algun primera espasa, com un Sepp Kuss (Team Visma), que va perdre les seues opcions per a la general en la primera etapa.

Els intents de Nairo Quintana (Movistar Team) o Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) van ser contrarestats per l’UAE, amb un atent Adam Yates treballant bé per al seu líder, Juan Ayuso. Però també el Red Bull de Primoz Roglic volia dir-hi la seua, disposats a controlar la carrera en els últims 8 quilòmetres.

Un atac de George Bennett (Israel-Premier Tech), secundat per Lorenzo Fortunato (Astana) i Marc Soler (UAE Team Emirates), va agitar el gran grup. Soler ho va intentar aleshores, però Roglic va atacar, moment que va aprofitar Ayuso per disputar-li la victòria i, encara que per poc, creuar la línia de meta per endur-se l’etapa i situar-se líder de la general.

Avui a Montserrat després de passar per carreteres lleidatanes

L’etapa d’avui passarà per carreteres lleidatanes. El pilot, després de sortir de Sant Vicenç de Castellet, pujarà el Turó del Puig abans de culminar els 188,7 quilòmetres d’un recorregut de mitja muntanya amb la pujada al port de primera categoria on s’ubica el monestir de Montserrat, que tornarà a acollir un final d’etapa de la ronda catalana trenta anys després. La Volta entrarà a les comarques lleidatanes per Torà i continuarà per Biosca, Massoteres, Cervera, Guissona i, després de pujar la Panadella, continuarà en direcció a Ponts per arribar a Montserrat, on Ayuso defensarà el seu liderat.