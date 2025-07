El derbi de la cordialitat

El Mollerussa i l’Atlètic Lleida disputaran aquest diumenge un derbi apassionant a la Tercera RFEF, en el qual els dos necessiten els punts. L’equip del Segrià per seguir dalt de la taula i el del Pla d’Urgell per allunyar-se del risc del descens. Però abans d’enfrontar-se al camp per aconseguir la victòria, ambdós clubs van donar ahir tota una lliçó de fair play.

Els presidents, Andreu Subies i Josep Maria Oromí i els entrenadors, Kiku Parcerisas i Gabri Garcia, es van reunir ahir al mateix escenari del partit per escenificar cordialitat i bon ambient. També van ser-hi Sergi Isla i Edgar Baños, dels respectius equips juvenils, que demà també jugaran el derbi a Primera divisió Juvenil.

“Som gent de futbol, que ens coneixem, i el que ens agradaria és que es veiés un bon partit entre dos equips lleidatans”, va explicar sobre el matx Subies, president del Mollerussa, per a qui és important “que hi hagi cordialitat. Tots volem guanyar però també hem d’ajudar-nos”, va valorar.

El seu homòleg de l’Atlètic Lleida, Josep Maria Oromí, va comentar que “és un dia especial, vindrà molta gent perquè és un partit d’alt nivell entre equips lleidatans”, i va afegir que “s’ajunten diverses coses que donen emoció al partit, la rivalitat i la proximitat. Ens juguem tres punts molt importants però és fonamental que hi hagi bones relacions entre els equips de la zona. Per això apostem per col·laborar i tenir una bona relació”.

El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va dir que “encara que no soc d’aquí aquests partits fan il·lusió, són bonics de viure”. “Després, al camp, ens centrarem en la pilota. Són tres punts que necessitem, encara que tampoc és una final”, va assenyalar al seu torn.

A més a més, Gabri Garcia, per la seua banda, va elogiar aquesta idea dels clubs de trobar-se prèviament. “És una bona iniciativa abans d’un partit que és especial, ja que ens enfrontem dos equips lleidatans. Diumenge els dos voldrem guanyar i els dos arribem en un bon moment.”