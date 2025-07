Esportistes d’elit com a exemple per a les joves

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Alumnes de l’institut de secundària La Serra de Mollerussa van assistir ahir a una xarrada que va comptar amb la participació de dos esportistes destacades del Pla d’Urgell, la jugadora d’hoquei Victòria Porta, del Vila-sana, i Èrika Sellart, atleta especialista en llançament de javelina, de Bellvís.

La conferència va servir per donar inici al cicle d’activitats Dones que inspiren, esports que empoderen, que ha organitzat el consell comarcal del Pla d’Urgell juntament amb el Consell Esportiu del Pla, amb el qual es vol donar visibilitat a les esportistes de la comarca en les seues múltiples disciplines per així inspirar altres dones a practicar esport i a empoderar-se, com van explicar ahir el president del Consell Esportiu, Eduard March, i la tècnica del servei d’atenció a les dones del consell comarcal, Mar Torrent.

També forma part d’aquest cicle una exposició amb una trentena d’imatges d’esportistes de totes les edats del Pla d’Urgell, que ara adornen les parets de l’esmentat centre educatiu. L’objectiu és que aquesta mostra sigui itinerant i passi per altres centres educatius, així com per seus d’entitats esportives de la comarca.

Torrent també va destacar que es tracta d’una exposició “viva”, de forma que es preveu ampliar amb més imatges d’esportistes.

L’acte va comptar amb la participació de la directora a Lleida dels serveis territorials d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Sílvia Puertas, que va lloar la iniciativa i va animar a treballar la igualtat a les famílies “des del minut zero”. “Als anys 30 teníem dones potents i valentes que ara estem descobrint. Ara, en tenim d’altres que hem d’acompanyar”, va destacar.

El president del consell comarcal, Carles Palau, va destacar la “transversalitat” del projecte, que involucra diferents departaments i entitats com la Generalitat, el Consell o el consistori de Mollerussa. Va afegir que la seua filosofia “no és quedar-se en un calaix”, sinó que naix amb l’objectiu de buscar resultats. En aquest sentit, Eduard March va assegurar que, una vegada acomplertes les activitats, faran un balanç per comprovar si han incentivat els joves a practicar esports.