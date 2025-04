Oportunitat per a un AEM amb baixes davant del cuer, ja descendit

L’AEM afronta avui (12.30/Lleida TV) el seu penúltim partit a casa de la Lliga regular amb la visita de l’Sporting Huelva, el cuer destacat i que la setmana passada va certificar el seu descens matemàtic. Així, el conjunt lleidatà, que és quart, vol aprofitar la situació del seu rival i el seu bon moment a casa per fins i tot ampliar el marge en el play-off, després que Osasuna empatés ahir davant de l’Alabès i es quedés tres punts darrere de les lleidatanes, amb els mateixos 35 que el Cacereño, que juga avui davant del Barça B i ara és l’equip fora de la promoció.

El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va destacar que “l’equip arriba amb ganes i amb molta il·lusió”, per la qual cosa va assegurar que “no ens confiarem” malgrat que el rival ja no tingui res en joc. No obstant, l’AEM afronta el duel amb baixes de pes, perquè no hi seran Noe Fernández, per acumulació de grogues, ni tampoc Evelyn ni Loba, a qui s’ha optat per no forçar.

Elles s’uneixen a les absències ja conegudes de Laura Martí i Abril Rodrigo, a més de les de llarga durada de Laura Fernández i Fati Gharbi per mesurar-se a un Sporting Huelva amb quatre exjugadores de l’AEM en plantilla i que, segons Rubén López, “s’ha reforçat bé i, si hagués començat la Lliga amb aquestes jugadores, no estaria en aquesta situació, perquè ara és un equip que encaixa pocs gols”.