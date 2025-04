Triomf vital per a la salvació

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ alpicat ❘ El Lleida.net Alpicat va aconseguir ahir una victòria valuosíssima per mantenir-se a l’OK Lliga, després de batre un Sant Just (3-2) que ara està només tres punts davant de l’equip lleidatà, amb tres jornades per disputar, dos d’aquestes a l’Antoni Roure. L’equip lleidatà es manté dotzè, en play-out i amb 21 punts, amb cinc de marge sobre el descens directe, que marca el Vilafranca amb un partit menys, i tres de la salvació directa, ara establerta als 24 punts que sumen Caldes, Voltregà i Sant Just, tots amb els mateixos encontres que l’Alpicat.

Els de Sito Expósito, que venien d’encadenar tres derrotes, van trencar el duel en el segon temps gràcies a tres gols dels germans Serret –el primer de Miquel i els dos següents de Joan Ramon–, que van imposar una distància inabastable per al rival, que va maquillar amb el 3-2 a falta de cinc segons.

La primera meitat va tenir dos principals focus d’interès: el primer minut i els dos últims. Van ser els únics instants en què el partit es va obrir. Tot just arrancar, Gerard Miquel va posar a prova Xavi Bosch, que va parar la bola i va llançar un atac que Miquel Serret no va culminar. Després de l’arrancada fulgurant, ambdós equips van començar a atacar sense prendre riscos, la qual cosa va provocar que les ocasions arribessin a comptagotes. De fet, la primera ocasió ressenyable des d’aleshores va ser un penal que Xavi Crespo va executar al 20, però va topar amb Xavi Bosch. L’ensurt va avivar el conjunt lleidatà, que en els últims dos minuts va generar dos arribades perilloses però mal definides.

Els últims minuts de la primera meitat van impulsar l’Alpicat en l’arrancada de la segona, quan es va veure un equip més combinatiu i que va trencar el partit en un minut, amb dos gols dels germans Serret. Primer Miquel va forçar un penal i el va convertir (1-0), segons abans que Joan Ramon definís una fenomenal passada d’Iago Vázquez (2-0). El conjunt lleidatà va aprofitar l’avantatge per incomodar el Sant Just amb la seua sòlida defensa, amb la qual va protegir una renda que al minut 35 va passar a ser de 3-0, després d’una brillant acció individual de Joan Ramon Serret en conducció. El conjunt lleidatà va aguantar un quart d’hora amb nou faltes i va aconseguir que la reacció del Sant Just arribés massa tard, amb el 3-1 a falta de quatre minuts i un anecdòtic penal que va significar el 3-2 a cinc segons del final.

Expósito: “Hi havia molta tensió i s’ha notat en el partit”

El tècnic del Lleida.net Alpicat, Jordi Sito Expósito, va reconèixer que “ha estat un partit estrany, amb molts errors, però era el que esperàvem, perquè era una final, hi havia molta tensió i és una cosa que s’ha notat, sobretot en el primer temps”.

Així mateix, l’entrenador de l’Alpicat, va considerar, en aquest sentit, que “abans del descans estàvem bé en defensa, però en atac ens faltava harmonia”. No obstant, va celebrar que “en el descans ho hem parlat i l’inici del segon temps ha estat brutal”.

Sobre les opcions de salvació de l’equip, Expósito va dir que “en la primera volta vam perdre contra tots els rivals directes fora i ara hem de recuperar el màxim. Només pensem a guanyar aquí el Vic la setmana que ve, per assegurar la salvació directa i obligar que els rivals hagin de puntuar si nosaltres mantenim el ritme a casa”.