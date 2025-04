Laia Sellés es queda sense el bronze per un segon

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Laia Sellés no va poder pujar el podi l’últim dia de la final de la Copa del Món que s’ha estat disputant aquesta setmana a l’estació d’esquí francesa de Pelvoux. En la prova vertical, sobre una pista amb constants desnivells de principi a final, l’esquiadora de Lles de Cerdanya va acabar quarta en la categoria sub-20, a tan sols un segon de la medalla de bronze, que finalment es va emportar en un final ajustat l’atleta local Camille Maupoix.

La xinesa Yuzhen Cidan va dominar una vegada més la prova, sense deixar cap oportunitat a les seues rivals. En segon lloc es va situar la italiana Silvia Boscacci (ITA), que va entrar mig segon més tard que l’asiàtica però va mantenir un ritme fort, suficient per obrir un còmode avantatge sobre Maupoix. Laia Sellés, encara afectada per un procés gripal que gairebé la va deixar fora dissabte de la prova individual, va afrontar l’última baixada en cinquena posició i va apretar en l’últim tram per atrapar la francesa, però li va faltar físic per bregar pel bronze.

La de Lles de Cerdanya va tancar aquesta final de la Copa del Món sub-20 amb dos medalles, la plata aconseguida en els relleus mixtos i el bronze de dissabte en la individual. Per la seua part, la també lleidatana Aina Garreta es va classificar en una meritòria novena posició, a 2:05 minuts de la xinesa Cidan. El domini ahir de l’equip asiàtic va ser insultant, ja que va conquerir també la medalla d’or en sub-20 masculí i en sub-18, en els dos gèneres.

La pròxima cita de Laia Sellés, de 18 anys, serà la penúltima prova de la Copa del Món de la categoria absoluta, que es disputarà el 4 i 5 d’abril a la localitat suïssa de Villars-sur-Ollon. Malgrat competir en categoria sub-20, és la segona vegada que és convocada per formar part de l’equip sènior d’Espanya, amb el qual va debutar fa unes setmanes en la prova disputada a Boí Taüll.