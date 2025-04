La plantilla del Lleida es planta i espera solucions

La plantilla del Lleida CF, que pateix impagaments des del gener tal com va avançar ahir SEGRE, va acudir ahir a les instal·lacions del Camp d’Esports com cada dilluns que és el dia que serveix de recuperació després del partit de diumenge, però no es va entrenar. Els jugadors van estar reunits, inclosos els membres de l’staff tècnic, i van conversar amb el director esportiu Raúl Fuster abans d’abandonar les instal·lacions. “Hem decidit no entrenar-nos principalment per solidaritat amb el nostre fisioterapeuta i també perquè al no ser-hi ell estem sense ningú que ens pugui atendre si patíssim alguna molèstia física”, van explicar fonts de la plantilla.

Els jugadors, tècnics i personal del club, que van cobrar al desembre l’última nòmina de forma regular, no han rebut encara resposta del president Luis Pereira. Sí que són informats de forma ocasional per la resta de directius, però Pereira és, al final, qui té la clau per arreglar la situació. L’empresari hispanosuís està buscant solucions i s’ha trobat nombroses traves per poder complir puntualment els pagaments, però la plantilla vol tenir notícies que puguin acabar amb la incertesa. Ni tan sols va emetre Pereira cap comunicat ahir, malgrat que socis i aficionats del club van mostrar la seua preocupació a través de les xarxes per la viabilitat del projecte.

“Hi ha gent que ho està passant molt malament i no només parlem de jugadors sinó del personal del club. Ja vam viure aquesta situació la temporada passada, però vam aguantar perquè l’equip anava bé. Ara la situació es repeteix”, van comentar ahir les fonts consultades.

Amb tot, els jugadors tornaran a entrenar-se demà, després de la jornada habitual de descans dels dimarts. Ho fan, en primer lloc, perquè és el seu deure malgrat la delicada situació per la qual passen, i perquè volen salvar l’equip com més aviat millor una vegada que s’han esfumat les opcions de jugar el play-off, que era l’objectiu de la temporada. Mentrestant, diversos clubs catalans continuen mostrant solidaritat amb el club, en el seu contenciós amb la Paeria, exhibint pancartes amb el lema: “El Lleida es queda a casa.”