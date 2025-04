Els millors patinadors estatals se citen a Alcarràs

Un total de 51 dels millors patinadors i patinadores d’Espanya se citraran aquest cap de setmana al Pavelló Andreu Aixalà i Castells d’Alcarràs en el III Trofeu Sant Jordi, una competició que serveix per donar inici a la temporada del patinatge artístic estatal. El campionat va ser creat per la Reial Federació Espanyola de Patinatge i alterna seus entre Catalunya i Aragó. La primera edició es va celebrar el 2023 a Riudoms (Tarragona) amb el nom de Trofeu Sant Jordi i la segona l’any passat a Figueruelas (Saragossa) dient-se Trofeo Aragón, i són part del Programa de Preseleccions de la RFEP en les categories Juvenil, Júnior i Sènior de Lliure i Solo Dance en un format d’open femení i masculí.

Divendres tindran lloc els entrenaments oficials de la modalitat de Solo Dance i dissabte al matí, les pràctiques de la modalitat de Lliure. El trofeu arrancarà dissabte a partir de les 15.00 amb la modalitat de Solo Dance i a les 17.40 se celebrarà la competició de la modalitat de Lliure. A partir de les 21. 20 tindrà lloc l’entrega de trofeus amb la posterior clausura del campionat.

Entre els participants catalans cal destacar Elna Francés (tercera del món en Lliure el 2024), Sira Bella (subcampiona del món en Lliure el 2023), Arnau Pérez (campió del món júnior en Lliure el 2024) i Aleix Bou (cinquè del món en Solo Dance el 2024).

Juntament amb la RFEP, l’organització va a càrrec del Club Patinatge Alcarràs i la Federació Catalana de Patinatge, a més de comptar amb la col·laboració de la Diputació i de l’ajuntament de la localitat.

El Club Patinatge Alcarràs, com a amfitrió, col·laborarà també activament en la competició amb una coreografia i desfilada de banderes autonòmiques a càrrec de les patinadores de l’entitat lleidatana. El Club Patinatge Alcarràs és una entitat molt jove, ja que ha celebrat el seu sisè aniversari, i compta amb 42 patinadores. Està presidit per David Morell, acompanyat a la junta per Diana Cely (vicepresidenta), Vicky Parrot (secretària) i Betlem Vila (tresorera). Divendres hi haurà entrada gratuïta i dissabte costarà 8 euros i es podrà adquirir únicament al pavelló.