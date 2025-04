Fitxatges de present i futur

L’Hiopos Lleida ja ha tancat el fitxatge de dos nous reforços amb què afrontarà les nou jornades que queden per concloure la fase regular. Són l’aler Mikel Sanz, que cobrirà la quota nacional que estava vacant després de la marxa de Caicedo a França, i el pivot nord-americà Demajeo Willie Wiggins, dos fitxatges de rendiment immediat, ja que ambdós estaven jugant amb els seus respectius equips i avui ja s’entrenaran sota les ordres de Gerard Encuentra amb vista a un possible debut aquest dissabte davant del Breogán. A més, tant un com l’altre no només han firmat pel que resta de temporada, sinó que són una aposta de futur, ja que Sanz ha firmat fins al 2027 i Wiggins, fins al 2026.

El fitxatge de Sanz, l’acord del qual va avançar ahir SEGRE, es va tancar ahir al matí, després que el mateix jugador pressionés l’Oviedo per alliberar-lo. El club asturià havia acceptat d’inici que marxés i fins i tot s’havia concretat el traspàs, però a última hora de dimarts es va fer enrere i va posar traves a l’operació. La insistència del donostiarra, de 26 anys i 1,95 metres d’altura, va acabar sent clau per desencallar la situació i a primera hora de la tarda d’ahir era anunciat pel club com a nou jugador de l’Hiopos Lleida fins a final de temporada i dos més.

Sanz, que ahir va passar la revisió mèdica, ja sap el que és jugar a l’ACB, on va debutar amb la samarreta del Gipuzkoa la temporada 2017-2018 estant a l’equip vinculat d’EBA de l’Easo. Només van ser tres partits davant de Barça, Madrid i Fuenlabrada. La campanya següent la va jugar com cedit a l’Iraurgi, de LEB Plata, i després va recalar al Melilla de la LEB Or, on va coincidir amb l’ara assistent de Gerard Encuentra, Jordi Ribas. També ha militat al Corunya (21-22), al Cantàbria (22-23) i actualment afrontava la seua segona temporada a l’Oviedo, amb el qual ha disputat un total de 27 partits, amb unes mitjanes de 8,2 punts, 4,6 rebots i 7 de valoració en gairebé 26 minuts.

En el cas de Demajeo Wiggins, l’acord està ja tancat tant amb el jugador com amb el BG Göttingen, i només falta que el club alemany ho anunciï públicament per fer-ho oficial. De fet, el pivot nord-americà es trobava aquest cap de setmana a Barcelona, aprofitant que el seu equip tenia jornada de descans a la Bundesliga, a l’espera que l’operació es concretés.

Una vegada van quedar tancats els últims serrells, el pivot d’Ohio va viatjar ahir mateix a última hora cap a Lleida per passar avui la revisió mèdica i posar-se a les ordres d’Encuentra.