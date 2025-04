Sucs espera 500 ciclistes al III Critèrium Terra Ferma

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Sucs acollirà el 12 d’abril vinent la sortida i l’arribada de la tercera edició del III Critèrium Ciclista Terra Ferma, prova que coincidirà amb el Campionat de Catalunya Màster i que espera 500 ciclistes entre totes les categories en competició. La prova es va presentar ahir a la Diputació en un acte presidit per la diputada Sandra Marco i al qual va assistir també l’alcalde de l’EMD de Sucs, Guillem Boneu; el regidor d’Esports d’Almacelles, Ramon Aldabó; el president del Club Ciclista Terraferma i organitzador de la cursa, Artur Santiveri; el patrocinador, Xavier Prats, i l’alcalde de l’EMD de Raimat, Iván Rodríguez.

El III Critèrium Ciclista Terra Ferma, de 151 quilòmetres, sortirà de Sucs en direcció a Almacelles, per passar aquesta població en direcció a Mas de Lleó. A continuació aniran a Raimat, passant per 2 Llacs, Gimenells i el Pla de la Font per acabar de nou a Sucs.

Artur Santiveri va explicar que “aquest any la novetat és un tram de terra de 800 metres a Raimat i el pas pel Pla de la Font, que són carreteres molt estretes”. Els participants faran quatre voltes al circuit de 36,4 quilòmetres. La sortida està prevista a les 13.30 i l’arribada aproximada s’espera al voltant de les 16.46. Hi haurà metes volants a Raimat i Gimenells, puntuant en cada una de les voltes. També puntuarà per al Gran Premi de la Muntanya l’Alt d’Almacelles en la segona i tercera volta. La prova, que es disputa sota el reglament UCI, forma part del calendari de Grans Clàssiques-Trofeu Joan Casadevall, de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), i és la tercera carrera puntuable.

Pel que respecta al Campionat de Catalunya Màster 30-40, 50-60 i Femení, la sortida es donarà a les 11.10, mentre que l’arribada està prevista per a les 13.10. El recorregut en aquest cas és el mateix del Critèrium, però fent únicament dos voltes al circuit. Sandra Marco va posar en relleu que “iniciatives com aquesta reflecteixen els valors de l’esforç, la superació i el compromís amb l’esport i el territori. A més, aquestes activitats promouen hàbits saludables i reforcen els valors que com a Diputació ens agrada compartir”, va concloure.