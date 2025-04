Talls de trànsit a Lleida aquest diumenge per la Cursa dels Bombers

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La X Cursa dels Bombers provocarà aquest diumenge, 6 d'abril, importants alteracions en la mobilitat urbana de Lleida. Els talls de trànsit afectaran principalment el centre de la ciutat i el barri de Cappont entre les 10 i les 12 hores del matí, fet que obligarà els conductors a utilitzar rutes alternatives i seguir els desviaments senyalitzats.

Aquest esdeveniment esportiu combina tres modalitats diferents: una cursa de 10 quilòmetres, una prova més popular de 5 km i una cursa inclusiva d'1 km. Les tres proves transcorreran íntegrament pels carrers de la capital del Segrià amb sortides escalonades des dels Camps Elisis a les 9:55h per als bombers, a les 10:00h per a la cursa de 10K, a les 10:20h per a la de 5K i finalment a les 11:45h per a la cursa inclusiva.

Recorreguts de les diferents proves

La cursa de 10 km tindrà la sortida als Camps Elisis i resseguirà un traçat que inclou l'avinguda d'Alacant, el carrer de Camí de Picos, Pont de Suert, Agustins, l'avinguda de les Garrigues i l'avinguda de Barcelona, entre d'altres vies. El recorregut continuarà per l'avinguda de l'Estudi General, plaça d'Espanya, avinguda de Madrid, i avinguda de Blondel, per després travessar diferents zones de la ciutat abans de tornar als Camps Elisis, on s'ubicarà la línia d'arribada.

Pel que fa a la cursa de 5 km, compartirà traçat amb la prova de 10 km fins a la plaça d'Agelet i Garriga, on girarà cap al pont Vell, avinguda de les Garrigues i avinguda d'Alacant per finalitzar també als Camps Elisis. La cursa inclusiva d'1 km, molt més curta, sortirà i arribarà als Camps Elisis després de recórrer el carrer de Santa Cecília, l'avinguda de les Garrigues i l'avinguda d'Alacant.

Ponts afectats i recomanacions per als conductors

Per garantir la seguretat dels participants, tres ponts de la ciutat quedaran completament tallats: el pont Vell, el pont de Pardinyes i el pont de Príncep de Viana. El pont de la Universitat només es veurà afectat en sentit entrada a la ciutat, mentre que la circulació en sentit contrari romandrà oberta.

Els organitzadors han previst mesures per facilitar l'accés a l'estació de ferrocarril, permetent la circulació pel carrer Príncep de Viana als vehicles que vinguin de l'avinguda de Prat de la Riba i vulguin accedir a l'aparcament de l'estació o a l'avinguda del Segre pel carrer Lluís Roca. També es permetrà l'accés a l'aparcament de l'estació des de l'avinguda del Segre.

L'única infraestructura que no es veurà afectada és el pont Nou (també conegut com a pont dels Instituts), que romandrà completament lliure. Aquest serà el recomanat per sortir de la ciutat entre les 10 i les 11:30 hores aproximadament.

Cal destacar que els talls i desviaments s'aniran normalitzant progressivament a mesura que els darrers corredors vagin passant pels diferents punts del recorregut. Els residents de Pardinyes que vulguin evitar aturades innecessàries podran sortir del barri per l'avinguda del Segre durant l'esdeveniment.