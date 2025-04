El Cadí cau apallissat a València

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu va ser apallissat ahir en la seua visita a La Fonteta per un València demolidor (93-50), sobretot en el segon quart, quan li va infligir un sagnant 31-4 que va liquidar el partit. L’equip d’Isaac Fernández, que ja tenia la permanència assegurada matemàticament des de la jornada anterior, no va tenir cap opció i va aconseguir maquillar una mica la seua imatge en la segona part, encara que no va evitar una dolorosa derrota moral.

L’empresa no era gens fàcil, però sense la pressió de veure’s lluitant per la permanència, les lleidatanes no van sortir potser amb la tensió necessària i el València no va perdonar i va passar per sobre del Cadí. Isaac Fernández va haver de parar el duel abans de complir-se els primers quatre minuts amb el marcador en 12-4. No va servir de res, ja que les valencianes van seguir amb el seu encert ofensiu i van tancar el primer quart amb la seua màxima renda, dotze punts (22-10), davant d’un Cadí que va errar els set triples que va intentar.

Però el pitjor encara havia d’arribar. En l’inici del segon període, un parcial de sortida de 8-0, amb sis punts de Turner, va elevar el desavantatge fins als 20 punts (30-10, m. 13), obligant el tècnic urgellenc a demanar el segon temps mort. Tampoc no va servir de res el que els va transmetre a les seues jugadores, que van seguir negades en atac, al contrari que les de Rubén Burgos, que van fer més gran la ferida. Una safata de Raventós quan faltaven dos minuts per arribar al descans va trencar un parcial de 24-0, que havia situat la renda local en 36 punts (46-10). Les lleidatanes només van aconseguir anotar una altra cistella per mediació de Ridard, tancant el segon assalt amb 39 punts avall després d’un vergonyant 31-4. De les deu jugadores que havien actuat, sis estaven en valoració negativa (76 a -11 al global), amb un 0 d’11 en triples i 15 pèrdues, números que deixaven ben clar que ahir no era un bon dia. El Cadí va millorar al tercer quart amb un 0-7 de sortida i fins i tot va aconseguir guanyar-lo (15-19), contra un València tocat moralment per la greu lesió de Queralt Casas (vegeu el desglossament). L’últim assalt no va tenir la més mínima història i el València va aconseguir assolir gairebé al final del partit la seua màxima renda, 45 punts (93-48).

Murekatete no va viatjar al rescindir dimecres el seu contracte

Isaac Fernández va tenir una important baixa en el seu joc interior, Bella Murekatete. Amb la salvació ja matemàtica, la pivot ruandesa, la màxima anotadora i la més ben valorada de l’equip, va acordar amb el club rescindir el seu contracte aquest dimecres passat i ja no va viatjar a València, on tampoc no va jugar Yurena Díaz per decisió tècnica. La nota negativa del partit va ser la greu lesió que va patir la valencianista Queralt Casas. En una acció totalment fortuïta, la urgellenca Coulibaly va caure amb tot el pes sobre el braç esquerre de Casas, que va quedar estirada a terra amb clars gestos de dolor. Va haver de ser retirada en llitera i traslladada a una clínica.