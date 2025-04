El Lleida Handbol tanca la Lliga regular amb golejada

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ lleida ❘ El Lleida Handbol va posar ahir punt final a una fase regular de Lliga històrica amb un triomf per 40-28 sobre el Sant Vicenç. Les lleidatanes es van imposar folgadament a un rival que no es jugava res i ja tenen en el punt de mira les fases d’ascens, que es disputaran a partir del 26 d’aquest mes.

En el partit, les d’Iban Raigal van saltar a la pista imparables i van establir un parcial de 12-3 en els minuts inicials, que va ser clau per a l’esdevenir del partit. El nivell de les locals va ser superlatiu durant els primers 30 minuts, aconseguint arribar al descans amb un destacat marcador de 23-8 al seu favor.

En la represa, el Lleida Handbol va abaixar una mica la intensitat i el Sant Vicenç, desesperat per maquillar un resultat molt voluminós, ho va aprofitar per retallar diferències. Encara així, l’avantatge era tal que les de la Terra Ferma van acabar vencent còmodament per 40-28.

Amb la fase regular ja conclosa, el Lleida mira ara cap a les fases d’ascens, on es podrà enfrontar als tres líders dels altres grups de la seua categoria: Asumbal Meaño, Saragossa o Balonmano Casa Álvarez Imperial. El rival es coneixerà en el sorteig de demà.

Després del partit, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va destacar que “hem pogut gaudir d’aquest últim partit de Lliga regular i donar minuts a totes les jugadores. Ara mateix ja estem en una fase de preparació per al que ens ve en les properes setmanes”.