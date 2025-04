Baló d’oxigen

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

❘ premià de dalt ❘ Després d’una setmana marcada totalment pels temes extraesportius, en la qual va sortir a la llum la situació d’impagaments que viu la plantilla i l’entrada del club en preconcurs de creditors, el Lleida va viure ahir la seua primera alegria en molt de temps, amb una victòria contra el descendit Badalona Futur (0-1), que va permetre que un grup de futbolistes en un molt mal moment recuperés el somriure gràcies a un gol d’Adri Gené, que va valer la primera victòria amb Iñigo Idiakez. D’aquesta manera, i a falta de quatre partits, els lleidatans s’allunyen a quatre punts del play-out, que ocupa l’Andratx, tot i que tenen un marge de set per no jugar-lo, ja que l’equip balear és el millor dels cinc tretzens i no jugaria la promoció. A més, el Lleida es troba als mateixos quatre punts del play-off, malgrat ser onzè, i evita el descens directe de forma matemàtica.

Pel que fa al joc, el Lleida viatjava a un escenari incòmode, un camp petit i de gespa artificial, en què els lleidatans van donar continuïtat al seu mal moment i ni tan sols van registrar ni un xut a porteria en el primer temps, que va deixar un altre cop només arrancar. Va ser així perquè als vuit minuts, Neyder Lozano es va llançar a terra amb clars gestos de dolor al genoll esquerre, el mateix que es va lesionar fa un any, i va ser substituït per Diego Iglesias.

El Lleida necessitava la victòria per espantar els fantasmes, però les veritables ocasions de perill van ser per al Badalona Futur. La primera, al minut 37, quan el migcampista Cervera va tallar una passada de Quadri i va disparar fort al centre, on es va trobar les mans dures d’Iñaki. La segona va ser sobre l’afegit i va tornar a tenir Iñaki com a salvador, ja que va enviar a córner un xut enverinat de Fondarella.

La dinàmica del partit va canviar a la segona part i la primera ocasió dels blaus va arribar als cinc minuts, a les botes d’un Fran Pérez que va rematar una centrada rasa de Cortijo. Tot i així, el porter Yari va llegir bé les intencions estirant-se cap al segon pal. Malgrat la millora lleidatana, Iñaki va haver de tornar a aparèixer passada l’hora de partit. El punta Guille Andrés es va desmarcar molt bé i va rebre sol davant seu, encara que en una posició forçada que li va impedir rematar de forma neta. Malgrat això, Iñaki va aturar bé amb el cos el xut mossegat. Poc després, Idiakez va introduir el camp Naranjo i Adri Gené, que van tornar a sortir com a suplents i, ahir sí, van acabar sent decisius com a revulsius. De fet, la seua entrada va quedar justificada al minut 71, quan Adri Gené va rebre al costat de la línia de la frontal de l’àrea i, a la mitjana volta, va connectar un xut a l’escaire per firmar un golàs (0-1).

Els últims instants van ser residuals. Els lleidatans no tenien problemes per conservar la possessió en camp contrari, certificant així la primera victòria d’Iñigo Idiakez com a entrenador blau, que suposa un petit raig d’esperança en l’horitzó gris en el qual es troba instaurat el club.

❘ premià de dalt ❘ L’entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, es va mostrar “molt orgullós dels meus jugadors” després d’aconseguir la primera victòria amb ell a la banqueta, afegint que “cal saber que aquesta no era una victòria fàcil, malgrat que el rival ja està descendit. Tirar endavant un partit així fa que estigui molt content dels meus jugadors”. El donostiarra va assegurar que “el resultat parla encara millor d’ells, que ho han donat tot, tots m’han sorprès molt positivament”, celebrant que “el partit d’avui ens dona crèdit i confiança per seguir fins al final”. A més, també va tenir paraules per a l’afició desplaçada, dient que “els tres punts van per a ells, sempre estan amb nosaltres i avui han vingut molts a veure’ns, s’ho mereixen”. Finalment, sobre la lesió de Neyder, va afirmar que “el mal ha estat a la mateixa cama en la qual va tenir la lesió, però toca esperar l’informe mèdic per saber-ne l’abast real”. Adri Gené, ahir golejador, va destacar que “és una situació en què ho estic passant molt malament, perquè és el club de la meua terra i quan vaig venir no esperava trobar-me el mateix que quan me’n vaig anar”. A més, Fran Pérez va afirmar que “l’equip treballa bé totes les setmanes, passa que alguns partits recollim els fruits i d’altres no”.

Neyder, atès pel ‘físio’ rival al no tenir-ne el Lleida

Davant la situació econòmica, tal com va avançar SEGRE, el fisioterapeuta del Lleida, Joan Eritja, va abandonar la disciplina de l’equip i, per tant, no va acudir al partit. Així, l’equip lleidatà es va presentar sense responsable mèdic autoritzat per atendre els jugadors sobre el terreny de joc, cosa que va provocar que Neyder Lozano, que es va doldre del genoll del qual ja es va lesionar l’any passat, hagués de ser atès pel fisioterapeuta del Badalona Futur, Lluc Carmona, que durant el partit va haver de sortir al camp a preocupar-se pels jugadors de tots equips.