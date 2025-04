Rècord de participació i solidaritat

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Creat: Actualitzat:

Les flames no sempre destrueixen. També poden il·luminar. I aquesta és la intenció de la renovada Cursa Bombers Lleida que, sota el lema La Flama Segueix Viva, va reunir ahir a la capital del Segrià 2.571 corredors, tot un rècord de participació. Va ser la desena edició, sí, però va semblar la primera per l’energia, l’emoció i les ganes acumulades després de sis anys sense celebrar-se. Des de primera hora del matí, els Camps Elisis es van convertir en el cor bategant de la ciutat. El cel serè i un ambient que feia olor de retrobament i superació ho van envoltar tot. A les 9.55 hores van arrancar un grup de bombers, alguns amb part de l’equip reglamentari i uns quants valents amb els més de 20 quilos del vestit complet. Un d’ells, el José Carlos, va explicar una vegada recompost de l’esforç que “ha estat més un repte psicològic que físic. Amb la calor i el vestit, has d’estar molt concentrat per no passar-te d’esforç. Però amb l’ànim de la gent... tires, i arribes”.

Minuts després, les onades de corredors de 10K i 5K van anar tenyint els carrers del barri de Cappont. Era un circuit pla, perfecte per buscar marca personal, però també per assaborir el recorregut animat per grups de música, familiars, voluntaris, veïns i aplaudiments que no van cessar.

En l’aspecte esportiu, en 10K masculí el triomf va ser per a Oriol Jové amb un crono de 31:02 minuts. El van acompanyar al podi David Colillas (32:23) i Víctor Cadenas (33:28). En categoria femenina, va brillar Alba Bellostas amb un temps de 36:44. La van seguir Núria Tilló (36:56) i Emma Carreras (37:19). En el 5K, doble rècord: Pau Aiguadé va firmar un estratosfèric 15:01 i Paula López va segellar el seu triomf parant el cronòmetre en 18:39. Però més enllà de la competició, la cursa va ser un cant coral a la inclusió. La distància d’1K va posar el colofó més emotiu, amb persones amb mobilitat reduïda acompanyades per familiars i voluntaris. “Això és el que volem: inclusió, emoció i compartir”, destacava Mercè Batlle, presidenta de la Fundació Aremi, part important del retorn de la carrera. És més, 1,5 euros de cada inscripció han anat destinats a aquesta entitat, més un altre euro posat per Aritmos per cada corredor.

L’organització va estar a l’altura. Música, fruita, dolços, refrescos, servei de massatge i guarda-roba. Tot pensat al detall i per a la comoditat del corredor. Una experiència redona. “S’ha notat que la gent tenia ganes que aquesta cursa tornés. Encara no soc conscient del que s’ha reactivat després de diversos anys d’aturada. Tenim ganes de continuar creixent i millorant”, va destacar Òscar Canadell, director de la carrera. Perquè la flama, sí, segueix viva. I a Lleida, pel que va semblar ahir, més que mai.

El 5 d’abril del 2026, la pròxima data

Després d’acabar, l’organització va anunciar que ja té data per al pròxim esdeveniment. Serà el 5 d’abril de l’any que ve.

El 45% dels corredors van ser dones

Gairebé la meitat dels participants totals en la carrera van ser dones, mentre que en la distància 5 K la dada es va elevar fins al 60%.Cobertura

Lleida TV va retransmetre la cursa en directe

Les càmeres de Lleida Televisió no es van perdre cap detall, amb gairebé tres hores de directe que es poden recuperar visitant la seua pàgina web.