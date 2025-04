Victòria de caràcter del Robles Lleida

Andrea Fernàndez lluita per un rebot amb la visitant Ruth Muñoz. - JAVI ENJUANES

❘ lleida ❘ El Robles Lleida va superar ahir al Náutico Tenerife en un gran partit col·lectiu de les lleidatanes (70-55), que a més van guanyar l’average al conjunt canari. Així, les lleidatanes són vuitenes, a falta de dos partits per jugar, malgrat que el Náutico, sisè, va jugar dissabte un partit avançat de la jornada 25 i, amb un partit més, treu una victòria les de Rubén Petrus.

El partit no va començar de cara per al Robles, que va arrancar perdent però després es va imposar en ritme i idea de joc, amb un 4 de 7 en triples (24-19). En el segon quart, malgrat baixar en l’anotació exterior, les bordeus van continuar dominant i van assolir un màxim avantatge de 13 punts, davant d’un Náutico que només en va anotar set (39-26).

El tercer quart va ser el pitjor del Robles. Les visitants van aconseguir per primera vegada imposar-se en el ritme, rebaixant la revolucions del partit i retallant distàncies a poc a poc, sent l’únic quart en el qual no van perdre el parcial (49-38). L’últim el van dominar les lleidatanes, que van saber aguantar els constants atacs del Náutico. L’equip tinerfeny es va atansar a sis punts, però el Robles va reaccionar a base de triples i es va distanciar fins als 15 punts de renda finals (70-55).

Rubén Petrus, tècnic de les lleidatanes, va destacar la importància del triomf, recordant que “en l’anada ens van guanyar i ens van trencar una bona ratxa. Teníem el partit gravat a la ment”. Laura Gil, que va complir 100 partits amb l’equip a Lliga Femenina 2, va destacar l’ambició del grup i que “l’any que ve buscarem el play-off”.