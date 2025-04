Un jugador de l’Espanyol, denunciat per agressió sexual

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona manté oberta una causa contra Álvaro Aguado, centrecampista de l’Espanyol de 28 anys, per un presumpte delicte d’agressió sexual, segons va revelar El País.

Els fets haurien ocorregut el 23 de juny del 2024, després del partit en el qual l’Espanyol va aconseguir l’ascens a Primera al vèncer l’Oviedo per 2-0. Per celebrar-ho, un grup de treballadors del club va organitzar una festa a la discoteca Opium, al passeig marítim de Barcelona. Segons la denúncia, va ser en aquest context on presumptament va tenir lloc l’agressió.

La presumpta víctima, empleada del mateix club, no va presentar la denúncia de forma immediata, sinó mesos després. La investigació va ser assumida inicialment pels Mossos, tot i que en aquest cas el jutjat va decidir citar directament el jugador a declarar a mitjans de maig. Des de l’Espanyol s’ha sol·licitat respecte al principi de presumpció d’innocència. Per la seua part, fonts de l’entorn del jugador asseguren que Aguado nega rotundament haver comès cap delicte.