La Marxa Terrall-Garrigues 2.0 estrena una tercera ruta de caràcter popular

La Junta de la Terrall-Garrigues 2.0, sota el Club Ciclista Ateneu Garriguenc, organitza aquest diumenge vinent, dia 13, la Marxa Terrall-Garrigues 2.0, que arriba a l’edició número 14 i en la qual s’espera la participació d’uns 200 ciclistes. Es tracta d’una marxa de BTT, no competitiva i la novetat d’aquest any és que l’organització proposa una nova ruta, de caràcter popular, de 12 quilòmetres de recorregut i apte per als més petits i, per tant, per fer-la en família. Les altres dos rutes són les ja habituals, la llarga, de 48 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu i una segona de 31 quilòmetres i 600 metres de desnivell.

La sortida es donarà a les 9.00 al parc del Terrall de les Borges Blanques i els recorreguts transcorreran per la zona dels Bessons i Marquesos de les Borges i per la zona de les serres i barrancs de l’Albi. L’organització disposarà de dos punts d’avituallament.

Per a aquesta edició, com ja va ocórrer en la passada, els organitzadors han recuperat senders històrics, mentre s’han condicionat i arreglat d’altres, perquè els amants de la bicicleta de muntanya en gaudeixin. La ruta permet disfrutar del patrimoni cultural i històric. El termini d’inscripció finalitza divendres.