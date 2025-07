Un campió en el bressol del fons

L’esquí de fons és una de les disciplines esportives en la qual Lleida és des de fa dècades una potència a Espanya i que cada vegada està traient amb més freqüència el cap a nivell internacional. L’any passat Jaume Pueyo, de la Seu d’Urgell, es convertia en el primer espanyol a aconseguir un Top 10 en una Copa del Món de fons, resultat que ha repetit aquest 2025.

Ara, un altre esquiador de la capital de l’Alt Urgell i pertanyent al CEFUC, Sadurní Betriu, ha fet història al conquerir la categoria de veterans (més de 40 anys) del circuit de marxes populars de fons més prestigiós del món, l’Ski Classics, convertint-se en el tercer esquiador que ho aconsegueix i el primer que no pertany a una potència de l’esquí de fons. Fins aquest any les deu edicions d’aquesta categoria se les havien repartit dos llegendes del fons, el noruec Anders Aukland, campió olímpic a Salt Lake City 2002 i retirat l’any passat després de guanyar en sis ocasions, i el txec Stanislav Rezac, especialitzat en maratons que el va conquerir quatre vegades.

Precisament Betriu, que forma part del Team Internorm-Trentino Zorzi Max italià, va desbancar aquest any Rezac en un final de temporada trepidant. No va ser fins a la penúltima prova, la Reistadlopet a Noruega, quan va guanyar i es va enfundar el mallot de líder. Així, Betriu, de 42 anys, va confirmar la seua privilegiada posició vencent l’última cita, també celebrada en terres noruegues.

“És el millor resultat de la meua carrera amb diferència, i més tenint en compte els esquiadors que l’havien guanyat anteriorment, que són llegendes del fons”, va apuntar l’urgellenc, que reconeix que enfundar-se el mallot gris i blanc “dona molt prestigi, sobretot per a l’equip, perquè mai ho havia aconseguit fins ara”.

Va destacar que la clau del seu èxit ha estat “la regularitat” i el seu estat físic. “Els dos últims anys vaig tenir molts problemes d’esquena i he intentat anar amb precaució per arribar en condicions al final”, va explicar Betriu, que atresora diversos títols de campió d’Espanya de llarga distància, molts d’aconseguits a la mítica Marxa Beret, que ha guanyat en sis ocasions, l’última aquest any.

Dos esquiadors aranesos guanyen la Copa d’Espanya U14 i U16

La Copa d’Espanya U14 i U16 d’esquí alpí va arribar a la fi aquest cap de setmana passat amb la disputa de l’última prova a l’estació de Baqueira-Beret. Van destacar dos esquiadors de clubs de la Val d’Aran, Carlos Núñez (CAEI), que va protagonitzar una gran remuntada per conquerir el títol en U14, i Laia Figuls (COPOS-FCEH), que va certificar el seu gran avantatge que portava de les anteriors curses per emportar-se el títol en U16. En la classificació per equips, el Club Deportivo Elemental Mítico de Galícia va guanyar la general de la Copa d’Espanya amb un total de 3.279 punts, seguit del CD Nevada Sport Club granadí, amb 3.124, i del Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn, amb 2.685.