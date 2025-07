El jutge també dona la raó al Barça sobre Olmo

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Nou capítol en el cas Olmo i nova victòria del Barça, que torna a guanyar la partida a LaLiga. El Jutjat Contenciós Administratiu ha denegat la cautelaríssima sol·licitada per la patronal per suspendre temporalment la decisió del Consell Superior d’Esports (CSD) de donar llicència a Dani Olmo i Pau Víctor com a jugadors del Barcelona fins al final dels seus contractes. D’aquesta manera, els dos futbolistes podran continuar jugant normalment mentre no hi hagi una resolució definitiva.

El que ha fet aquest jutge en aquest cas és denegar unes mesures d’extrema urgència perquè no puguin jugar. Ara es prendrà un temps per analitzar en profunditat la petició de LaLiga i llavors ja sí donar un veredicte definitiu, que pot arribar abans de final de temporada o després.

La postura de LaLiga va provocar un profund enuig en el Barça, que va decidir de manera immediata abandonar la comissió delegada, sobretot per revelar assumptes econòmics confidencials del club blaugrana com va ser l’exclusió de l’Informe d’Estats Financers dels 100 milions que havien obtingut per la venda de les llotges vip del nou Camp Nou.

D’altra banda, Dani Olmo va fer ahir part de l’entrenament amb el grup, cosa que representa un pas endavant en la recuperació de la lesió miofascial a l’adductor de la cama dreta que va patir el passat 27 de març en el partit contra l’Osasuna.

Laporta diu que el Barça Mobile “és una mina d’or”

El FC Barcelona i New Era Visionary Group (NEVG) van presentar ahir en societat en el Barça Immersive Tour el nou operador mòbil virtual a nivell global afavorit pel club blaugrana amb la col·laboració de l’empresa fundada als Emirats Àrabs Units i amb seu ja a Barcelona i la infraestructura de Mas Orange. A través de Barça Mobile s’oferiran serveis de telefonia mòbil així com altres experiències exclusives que s’aniran anunciant.

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, es va felicitar per l’estrena i va assegurar durant la presentació que “és una línia de negoci que representa una autèntica mina d’or. Ens permetrà que el nou Spotify Camp Nou estigui equipat amb una infraestructura de connectivitat 5G de primer nivell”. També va parlar del futur coliseu blaugrana. “Tindrem el millor estadi del món. Amb tecnologia punta, serà l’orgull de tots els culers”, va assenyalar Joan Laporta, que va declarar que espera tenir acabat l’estadi l’estiu del 2026 i poder jugar-hi ja la temporada que ve.