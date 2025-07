Quinze hores per derrotar la MUT

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un total de 15 hores, 2 minuts i 18 segons va ser el temps que va necessitar Jaume Folguera, del Centre Excursionistra Trencacims, de Paüls, per superar els 100 quilòmetres de la Montsec Ultra Trail (MUT), que ha reunit aquest cap de setmana 470 atletes, entre les tres distàncies proposades per l’organització, el Club Atlètic Ultra Lleida. Folguera es va imposar en la distància Ultra, de 100 quilòmetres, mentre que la guanyadora femenina va ser Claire France, amb 20 hores, 50 minuts i 48 segons. Segon va ser l’independent Ander Gómez (15h.31:03) i tercer Guillem Ortega, del Centre Excursionista del Penedès, amb 17 hores, 27 minuts i 49 segons. En dones la segona plaça va ser per a Harriet Kjaer, amb un temps de 20:57:28.

En la Marató, de 45 K, va guanyar Raúl Butaci, del Team Bigk, amb 5 hores i 25 segons. La segona posició va ser per a Jesús Álvarez, del Centre Muntanyenc Sant Llorenç, i tercer Sergi Vàzquez, del Lurbel, amb 5:31:15. En dones va vèncer Ludmila Hassan, del Les Nenes Trail, amb 7:15:02, seguida de Lurdes Palao, de l’OS2O Trail Team, amb 7:20:42, i Anna Cisquella, del Runners No Limits, amb 7:34:26.

En la Mitja Marató, de 22 quilòmetres, es va imposar Carles Asensio, de l’Aceriudellots, amb 1:57:4, i el van acompanyar en el podi Sergio Albertos, del Trail Running Zaragoza, segon amb un temps de 2:01:27, i Marc Llobet, atleta independent, tercer amb 2:03:03. En aquesta distància, la guanyadora de la carrera femenina va ser Paula López, del Team Gozalbo, amb 2:19:02, amb el segon lloc per a Maitane Eceiza, independent, amb 2:41:29. Tercera va ser la també independent Marta Aguiló, amb 2:48:56.